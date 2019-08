vor 3 Min.

Bescheidene Ausbeute

Niederlagen für Harburg und Unterringingen

Schwere Zeiten machen zu Saisonbeginn der Kreisklasse Nord 2 der TSV Bäumenheim und der SV Genderkingen durch. Beide stehen nach drei Spielen noch ohne Punkte am Ende der Tabelle. Der TSV fing sich beim 0:3 gegen Ehingen-Ortlfingen auch noch drei Platzverweise ein. Dagegen hat sich der VfB Oberndorf nach dem 3:2 in Unterringingen auf Platz zwei verbessert und den nach wie vor ungeschlagenen Aufsteiger TSV Ebermergen (0:0 gegen Dillingen) überholt. Harburg (gegen Unterthürheim) und Eggelstetten (in Binswangen) mussten jeweils 0:2-Niederlagen durch späte Gegentore hinnehmen.

Nach zwei Auftaktsiegen nur ein torloses Remis

TSV Ebermergen – SSV Dillingen 0:0. – Nach zwei Siegen in Folge kam der TSV gegen Dillingen nicht über ein torloses Remis hinaus. In der ersten Hälfte spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab. Beide Mannschaften hatten keine nennenswerten Torchancen. Nach der Pause waren die Ebermergener offensiver und kamen öfter gefährlich vors Tor. Es fehlte jedoch stets das notwendige Quäntchen Glück, sodass kein Tor erzielt wurde. Die Dillinger waren nur durch Konter gefährlich, konnten den Ball aber ebenfalls nicht einnetzen. Damit erreichten die Gäste den ersten Zähler in dieser Saison.

Tore Fehlanzeige Zuschauer 80

TSV Harburg – TSV Unterthürheim 0:2 (0:0). Den besseren Start hatten die Gäste. Zwei Torschüsse gingen aber knapp am Kasten vorbei. Dann kamen die Harburger besser ins Spiel und hatten durch Maximilian Vogt und Michael Beck ihre ersten Torabschlüsse. Doch Unterthürheims starker Keeper Andreas Eisenkolb parierte, sodass man mit 0:0 in die Halbzeitpause ging.

Walzel rettet, muss aber dann doch zweimal hinter sich greifen

Mitte der zweiten Hälfte hielt Harburgs Schlussmann Luca Walzel stark gegen Johannes Heindel. In der 76. und 82. Spielminute entschärfte wiederum Walzel zwei Großchancen. Kurz darauf dann doch die Führung der Unterthürheimer: Christian Binswanger schoss mit einem platzierten Freistoß zur Führung ein. Kurz vor Spielende erhöhte Johannes Heindl nach einem Abwehrfehler auf 2:0.

Tore 0:1 Christian Binswanger (86.), 0:2 Johannes Heindl (88.) Zuschauer 80

Gleich zwei Elfmeter in den Schlussminuten

TSV Unterringingen – VfB Oberndorf 2:3 (0:1). – In einer ausgeglichenen ersten Hälfte gelang den Gästen etwas glücklich das Führungstor durch Daniel Deininger (18.). Nach dem Wechsel konnte der VfB durch ein Eigentor erhöhen, und nach dem zweiten Treffer von Deininger (58.) schien die Partie nach einer Stunde entschieden. Doch in der Schlussphase machte es Oberndorf plötzlich noch einmal spannend, als die Gäste binnen drei Minuten zunächst einen Hand- und dann auch noch einen Foulelfmeter verursachten, die Jochen Mittring jeweils verwandelte. Zu mehr reichte es jedoch nicht mehr für die Heimelf. (RN)

Tore 0:1 Daniel Deininger (18.), 0:2 Eigentor (55.), 0:3 Daniel Deininger (58.), 1:3 Jochen Mittring (Handelfmeter, 90.), 2:3 Jochen Mittring (Foulelfmeter, 90+2.). Gelb-Rote Karte gegen Manfred Exner (VfB, 90.). Zuschauer 60

