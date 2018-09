Besser gespielt und trotzdem verloren

vor 30 Min.

Der TSV Nördlingen geht auswärts abermals leer aus, obwohl die Rieser Dachau lange Zeit im Griff haben. Trainer Andreas Schröter hadert mit der Leistung des Schiedsrichters

Von Klaus Jais

Dachau/Nördlingen Der TSV Nördlingen kann auswärts einfach nicht gewinnen. Beim TSV Dachau setzte es die zweite Auswärtsniederlage in Folge und die vierte Auswärtsniederlage insgesamt. Bei ihrem 3:1 (1:1)-Sieg waren die Oberbayern keinen Deut besser als die Rieser, sie nutzten aber die wenigen Fehler in der TSV-Abwehr schonungslos aus.

TSV-Trainer Andreas Schröter nahm drei Änderungen gegenüber dem letzten Heimspiel gegen Ismaning vor: Für den beruflich verhinderten Daniel Dewein spielte Leon Dammer auf der linken Außenbahn, für den am Knie verletzten Nico Schmidt spielte Stefan Raab in der Innenverteidigung und Torwart Andre Behrens ist ab sofort die neue Nummer eins, zumal Torwart Michael Lutz als Torwarttrainer im Jugendbereich des 1. FC Heidenheim dort Verpflichtungen hat.

Die Gäste begannen zielstrebig mit viel Betrieb auf der rechten Außenbahn. Dabei machte Daniel Holzmann bereits nach sechs Minuten unliebsame Bekanntschaft mit der Tartanbahn, auf die er von Stefan Vötter befördert wurde. Schiedsrichter Michael Kögel (Schwabsoien, Gruppe Schongau) beließ es bei einer gelben Karte. Die Gastgeber boten einen bedächtigen Spielaufbau mit hoher Fehlerquote und schossen erst nach 17 Minuten erstmals aufs TSV-Tor, doch Torwart Behrens hielt gegen Onur Korkmaz sicher. Auf Seiten der Gäste schoss Holzmann drüber (14.) und ein weiterer Linksschuss von Holzmann nach Solodribbling verfehlte nur knapp den Pfosten (18.). Den ersten Schuss, der auch aufs Tor kam, feuerte Alexander Schröter ab, doch Torwart und Kapitän Maximilian Mayer stand richtig (26.). Zwei Minuten später wieder ein Linksschuss von Holzmann, doch erneut stand Mayer am richtigen Ort. Nach einer halben Stunde eine Schrecksekunde, als Felix Käser eine Hereingabe von Nickoy Ricter an den eigenen Pfosten lenkte. Zuvor hatte Stefan Raab einen sicher geglaubten Ball an Ricter verloren. Insgesamt war aber der Aufsteiger in den ersten 45 Minuten das spielerisch klar bessere Team und ging folgerichtig durch Daniel Holzmann in Führung, der nach einem Sololauf frei vor Schlussmann Mayer aufkreuzte (33.). Mit ihrer einzigen gelungenen Aktion in Durchgang eins glichen die Oberbayern dann jedoch aus: Nach einer schönen Kombination über Sebastian Brey und Ricter musste Christian Doll das Spielgerät aus kurzer Distanz nur mehr zum 1:1 über die Linie drücken. Zuvor war allerdings Jonas Halbmeyer im Mittelfeld klar gefoult worden, aber der Schiedsrichter ließ weiterspielen (37.).

Nach der Halbzeitpause steigerten sich die Hausherren und spielten ansehnlichen Fußball. Bereits in der 49. Minute hätte das Führungstor für die Heimelf fallen können, doch Behrens reagierte prächtig gegen den vor ihm auftauchenden Korkmaz. Dammer wurde von Merlin Höckendorff von hinten gefoult, wieder beließ es der Schiedsrichter bei Gelb. Doch beim 2:1 in der 63. Minute übersah er ein Handspiel von Ricter, der mit diesem Vorteil Sebastian Brey anspielte, der aus elf Metern vollstreckte. Nur zwei Minuten später war dann die Entscheidung gefallen: Höckendorff flankte auf Ricter, der aus kurzer Distanz das platzierte 3:1 besorgte. Danach hatten nur noch die Gäste Offensivszenen: Schröters Schuss aufs kurze Eck landete genau beim Torwart (75.), nach einer Holzmann-Ecke kam der Ball zu Jakob Mayer, der aus 14 Metern über das Tor zielte (80.) und auch ein Schuss des eingewechselten Julian Bosch nach einem weiten Diagonalball von Holzmann verfehlte sein Ziel (89.). Das nächste Auswärtsspiel der Rieser findet erst am 20. Oktober beim SV Kirchanschöring statt.

TSV Nördlingen: Behrens; Käser, Dammer (66. Bosch), Lamprecht, Raab, Mayer (ab 83. Geiß), Holzmann, Michel (ab 83. Meir), Halbmeyer, Buser, Schröter.

