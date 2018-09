Bestens vorbereitet auf die neue Saison

vor 34 Min.

Der TSV Nördlingen verbessert im traditionellen Sommercamp die technischen und taktischen Fertigkeiten seiner Nachwuchskorbjäger. Was alles geboten war

Nördlingen Zum 29. Mal fand in der letzten Sommerferienwoche das Basketballcamp des TSV Nördlingen, statt. Erwartungsvoll trafen sich am Montagmorgen 62 Kinder und zwölf Coaches im Foyer des Hermann-Keßler-Halle, um die organisatorischen, formellen Dinge zu besprechen und vor allem, um die Trainingsgruppen einzuteilen. Unter der Leitung von Headcoach Gary Szabo und den weiteren Übungsleitern und Trainern absolvierten die Buben und Mädchen der Jahrgänge 2003 und jünger täglich von neun Uhr bis 15.30 Uhr abwechslungsreiche Stationen.

Die jungen Basketballer wurden je nach Alter in vier Gruppen eingeteilt, in denen sie trainierten und spielten und sich in den Wettkämpfen gegenüberstanden.

Am Vormittag wurde in drei Trainingseinheiten von jeweils 45 Minuten an der Offensive, Defensive und an der Wurftechnik der Kinder gearbeitet. Nach der Mittagspause gab es noch ein weiteres Training, bevor die Kinder dann endlich „richtig“ Basketball spielen durften. In mehreren 4 gegen 4-Spielen konnten die jungen Korbjäger dann ihr Können und ihren Ehrgeiz beweisen, das Trainierte im Spiel anwenden und sich als Team täglich verbessern.

Am Freitag, dem letzten Tag des Camps, kam es dann in den Finals zu engen und spannenden Entscheidungen. Höhepunkte waren die Eins gegen Eins-Finals und das NBA2Ball Finale der Gruppe A. So gab es am Ende viele glückliche Gewinner, die mit einem Pokal nach Hause gehen durften. Aber auch alle andere Kinder hatte die Woche über viel Spaß und sind nun bestens vorbereitet für die neue Saison. (lsch)

