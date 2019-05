vor 54 Min.

Bestler der Beste

Springer und Sprinter des TSV Nördlingen gewinnt bei der Schwäbischen Meisterschaft vier Medaillen. Die Sprintstaffel läuft mit großem Vorsprung ins Ziel

Erfolgreich kehrten die Leichtathleten der LG Donau Ries von den Schwäbischen Meisterschaften der U20 und U16 in Friedberg zurück: Allein für die Nördlinger Leichtathleten standen insgesamt drei schwäbische Titel und zwei Vizetitel in den Sprint- und Sprungdisziplinen am Ende des Tages zu Buche.

Erfolgreichster Einzelathlet war an diesem Tag Simon Bestler, der in der Altersklasse U20 neben der 4x100-m-Staffel auch in drei Einzeldisziplinen an den Start ging und insgesamt zwei schwäbische Meistertitel sowie zweimal Rang zwei erreichte. Den Titel gewann er mit neuer Bestleistung von 1,84 m im Hochsprung. Über die 100 m konnte er sich um fast eine halbe Sekunde auf starke 11,68 sec. verbessern und verpasste den Titel nur knapp um vier Hundertstelsekunden. Im Weitsprung setzte Simon Bestler nochmals einen drauf: Er steigerte sich hier um einen halben Meter und knackte mit 6,13 m erstmals die Sechs-Meter-Marke. Hier gewann er ebenfalls die Vizemeisterschaft und auch hier fehlten nur drei Zentimeter zu Platz eins.

Im vergangenen Jahr musste sich die 4x100-m-Staffel der männlichen U20 noch mit dem zweiten Platz begnügen. Bei den diesjährigen Meisterschaften ließ das Quartett in der Besetzung Nick Krieger, Simon Bestler, Jan Mayr und Luka Eldic nichts anbrennen. Sie wurden mit großem Vorsprung in der Zeit von 46,47 sec. Schwäbischer Meister und qualifizierten sich damit für die Bayerischen Meisterschaften.

Einen weiteren Titel holte sich Jan Mayr über die 200 m. Er setzte sich bei der männlichen Jugend U20 von Anfang an an die Spitze des Feldes und wurde mit einem Start-Ziel-Sieg und neuer Bestzeit von 24,16 sec. Schwäbischer Meister. Über die 100 m blieb er erstmals unter zwölf Sekunden und wurde mit 11,97 sec. Vierter knapp hinter seinem Vereinskollegen Luka Eldic, der mit 11,95 sec. auf Rang drei kam. Im Weitsprung kam Luka Eldic mit 5,62 m fast an seine Bestweite heran und belegte Platz vier.

Auch Anna Grasse konnte sich bei ihren ersten schwäbischen Titelkämpfen gut behaupten. Trotz Erkältung stellte sie an diesem Tag zwei Bestleistungen auf: Im Weitsprung steigerte sie sich auf 4,48 m und im 100-m-Sprint verbesserte sie ihre Zeit um fast eine halbe Sekunde auf gute 13,42 sec. Zu Recht durfte sie sich hier jeweils über den dritten Platz im großen Teilnehmerfeld der weiblichen U16 freuen. Einen weiteren dritten Platz erreichte Alyshia Sander (ebenfalls U16) im Hochsprung. Mit übersprungenen 1,48 m verbesserte sie ihre Bestleistung um vier Zentimeter. Über die 100 m erreichte sie mit 13,80 sec. einen achten Platz. (dsp)

Themen Folgen