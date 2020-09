vor 20 Min.

Bestzeiten bei spätem Saisonhöhepunkt

Duo des TSV Nördlingen überzeugt bei der bayerischen Meisterschaft in Erding

Die diesjährigen bayerischen Leichtathletik-Meisterschaften der U16 und U23 fanden coronabedingt erst Mitte September in Erding statt. Die Farben der LG Donau-Ries haben die zwei Nördlinger Anna Grasse und Felix Herrmann vertreten. Dabei konnte sich Anna Grasse über die 800 m unter die Top Fünf in Bayern platzieren.

Auch bei den Leichtathleten war lange nicht klar, ob überhaupt in dieser Saison Wettkämpfe und Meisterschaften stattfinden können. Und wenn ja, ob sich das entsprechende Leistungsniveau nach einer doch langen Corona-Trainingspause im Frühjahr wieder erreichen lässt. Nachdem es sich abgezeichnet hat, dass unter Einhaltung von Hygienekonzepten einige Meisterschaften nach den Sommerferien stattfinden würden, hat sich schnell wieder der Reiz und die Trainingsbereitschaft bei den Wettkampfathleten eingestellt.

Bereits bei einem Abendsportfest in Burgau, das als Vorbereitungswettkampf für die bayerischen Meisterschaften diente, zeichnete sich eine enorme Steigerung von Anna Grasse (U16) über die 800-Meter-Strecke ab. Sie konnte hier ihre bisherige Bestzeit um fünf Sekunden auf 2:29,85 min. verbessern. Bei den bayerischen Meisterschaften in Erding ging Anna Grasse das Rennen noch beherzter an und behielt auch während der gesamten Strecke ihre vorgegebene Taktik ein, sodass sie am Ende mit einer erneuten Verbesserung ihrer Zeit auf 2:25,64 min. und dem tollen vierten Platz belohnt wurde. Diese Leistungssteigerung ist umso bemerkenswerter, da dies erst ihr drittes Rennen über diese Distanz war.

Nachdem Floriane Freihart verletzungsbedingt nicht mehr ins Wettkampfgeschehen der Saison 2020 eingreifen kann (und zudem in ein Sportinternat wechselt, wir berichteten), war neben Anna Grasse nur noch Felix Herrmann am Start. Er hatte sich mit seiner Zeit von 11,74 sec. über die 100 m, die er im August ebenfalls beim Abendsportfest in Burgau erzielt hatte, für die bayerischen Meisterschaften in der Altersklasse U23 qualifiziert. Und auch bei Felix Herrmann machte sich sein Training während der Sommerpause bemerkbar. Trotz eines relativ schlechten Starts kam er noch gut ins Rennen und zeigte seine Stärke auf der zweiten Hälfte der Strecke. Am Ende stand für den TSV-ler mit 11,71 sec. ebenfalls eine neue Bestzeit zu Buche. (dsp)

