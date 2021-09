Im vierten Anlauf der erste Sieg in Grasheim

Souverän siegen die Frauen des FC Maihingen

Ein wenig mussten die Spielerinnen des FC Maihingen warten, bis sie ihr erstes Spiel in Grasheim gewannen, doch am vergangengen Wochenende war es soweit. Und das war hoch verdient.

Trotz einiger Ausfälle und mit nur zwei Auswechselspielerinnen waren die Rieserinnen das bessere Team, vergaben aber eine Menge an klaren Möglichkeiten. Drei Latten/Pfostentreffer und viermal allein vor der überragenden Heimtorhüterin strapazierten sie die Nerven von Trainer Michael Klaus bis zum Schlusspfiff. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung mit viel Einsatzbereitschaft und Engagement mit dem einzigen Manko der schlechten Chancenverwertung.

Von Beginn an waren die Rieserinnen das dominierende Team und hatten durch Lisa Koukol und Emily Uhl schon nach wenigen Minuten ihre ersten Möglichkeiten. In der 20. Minute streifte ein klasse Schuss von Eva Enslin aus 18 Metern an den Innenpfosten und wurde von der Heimkeeperin noch von der Linie geholt.

Für die Grasheimer Damen war meist am Strafraum Endstation, da Sarah Klaus, Lena Stimpfle und Katharina Hofmann ihre Gegenspielerinnen gut im Griff hatten. Alles, was dann noch durchkam, klärte Pauline Herrle. Gefährlich waren die Gäste in der ersten Spielhälfte nur bei zwei Freistößen und einem Eckball. Die FC-lerinnen waren das offensivere Team.

Nach 30 Minuten scheiterte Lisa Koukol vom Fünfmetereck an der Latte, doch drei Minuten später fiel der hochverdiente Führungstreffer. Von Lilli Seitz klasse in die Gasse gespielt vollendete Katharina Hofmann aus spitzem Winkel zum 0:1. Noch vor der Pause war es Nina Lämmer, die Lisa Koukol und Emily Uhl bediente, aber beide scheiterten an der starken Heimkeeperin. Ein Freistoß, den Anne Lasser sicher abfing, war die letzte Aktion vor dem Pausenpfiff.

In den ersten drei Minuten nach dem Wiederanpfiff hatten die FC-Angreiferin drei klare Chancen, aber immer kam noch ein Bein dazwischen oder die quirlige Heimkeeperin war dran. Die nächste Großchance knallte Lilli Seitz aussichtsreich an den Querbalken. In dieser Drangphase traf Andrea Koukol, doch der Treffer fand wegen vermeintlichen Abseits keine Geltung und Lisa Leberle verfehlte knapp das Tor. Das Heimteam versuchte mit langen Bällen die Abwehr der Maihingerinnen zu überwinden, hatte aber in dieser Phase des Spiels keinen Torabschluss.

In der 68. Minute fiel dann das 0:2, als Emily Uhl allein vor der Torhüterin flach ins lange Eck traf. Die endgültige Entscheidung hatte Lilli Seitz 15 Minuten vor Spielende auf dem Fuß, und auch Lisa Koukol konnte sich durchsetzen, aber nicht erfolgreich abschließen. In der 78. Minute fiel der Anschlusstreffer. In der Folge gab es eine kurze Drangphase des Heimteams die nach einem Freistoß zwei Einschussmöglichkeiten hatten aber auch hier war Anne Lasser, die ansonsten wenig gefordert war, zur Stelle. In den Schlussminuten versäumten die FC-Frauen den Sieg klarer zu machen und dadurch die Tabellenführung zu übernehmen. (ke)

Der FC Maihingen spielte mit: Anne Lasser im Tor, Sarah Klaus, Pauline Herrle, Lena Stimpfle, Katharina Hofmann, Nina Lämmer, Eva Enslin, Lisa Koukol, Emily Uhl, Lisa Leberle, Lilli Seitz, Andrea Koukol und Anna Ostermeyer.