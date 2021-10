Nördlingen II gegen Wörnitzstein-Berg: Im Derby setzt sich niemand durch

Plus In Nördlingen änderte Trainer Andreas Schröter auf acht Positionen die Aufstellung der Startelf.

Nur rund 100 Zuschauer wollten das Derby der Fußball-Bezirksliga Nord zwischen dem SV Wörnitzstein-Berg und dem TSV Nördlingen II sehen. Die Partie, die unter der sicheren Leitung von Schiedsrichter Johannes Lorenz (DJK Allersberg, Gruppe Jura Nord) stand, endete gerechterweise 0:0.