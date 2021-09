TSV Nördlingen II knöpft dem SC Bubesheim zwei Punkte ab

Plus Der TSV Nördlingen II gewinnt 3:2 gegen den SC Bubesheim. Leicht hat er es dem Gastgeber gegen Ende nicht gemacht.

Nur zwei Tage nach der 2:4-Niederlage gegen den TSV Meitingen gewann die Fußball-U23 des TSV Nördlingen gegen den SC Bubesheim mit 3:2 (2:1).