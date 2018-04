vor 22 Min.

Bezirksligateam will die Talfahrt stoppen Lokalsport

In diesem Jahr noch keinen Punkt geholt

2:4, 0:3 und 0:4 – die ersten drei Spiele der Bezirksligareserve der TSV-Fußballer in diesem Jahr gingen gehörig daneben. Nachdem an Ostern Spitzenmannschaften wie Gersthofen und Meitingen die Gegner waren, geht es am heutigen Samstag (13.30 Uhr, Rieser Sportpark) gegen den FC Lauingen, der tief im Abstiegsstrudel steckt, aber sich längst noch nicht aufgegeben hat. Aber auch bei den Mohrenstädtern fehlte bei vier Spielen in diesem Jahr ein Dreier. Gegen Gersthofen und Adelzhausen reichte es immerhin zu Unentschieden.

Anders als im vergangenen Sommer hat sich in der kalten Jahreszeit das Personalkarussell beim FC Lauingen nur im Schneckentempo gedreht. Verlassen hat den Verein Andreas Glogger, der jetzt für Eintracht Staufen spielt. „Er war eine große Stütze für uns“, bedauert Spielertrainer Markus Nsouli den Abgang des 30-Jährigen. Ob Neuzugang Maximilian Haupeltshofer die Lücke im Mittelfeld schließen kann, muss abgewartet werden. Mit gerade einmal 19 erzielten Treffern weisen die Gelb-Schwarzen den schwächsten Angriff der Liga auf. Der bereits 38-jährige Sandro Santamaria und Julian Eberhardt haben die meisten Tore (jeweils fünf) erzielt.

Die Verantwortlichen des FC Lauingen tüfteln bereits an der Zukunftsausrichtung des Vereins. Sicher ist, dass die beiden Trainer Markus Nsouli (1. Mannschaft) und Sascha Ziegler (2. Mannschaft) auch über die Saison hinaus und ligaunabhängig in der sportlichen Verantwortung bleiben.

Nördlingens Trainer Andreas Langer lässt die beiden Osterspiele Revue passieren: „In Gersthofen standen wir bis zum 1:0 sehr gut und spielten diszipliniert, wenngleich nach vorne nur wenig Gefahr ausging. In Meitingen waren wir 70 Minuten gut unterwegs und hatten beim Stand von 1:0 bei einem Lattentreffer von Thomas Hönle Pech. Mit dem 2:0 sind wir auseinandergebrochen.“ In Meitingen waren es ausgerechnet die eingewechselten Ex-Nördlinger Rene Heugel und Nicolai Geiß, die zum klaren 4:0-Sieg drei Tore beisteuerten. Personell wird Florian Lamprecht mithelfen, wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord zu ergattern. „Wir müssen geduldig spielen und in erster Linie ohne Gegentor bleiben“, meint Langer vor dem Spiel, das Endspielcharakter hat. (jais)

Themen Folgen