Bilanz: So verlief die Saison in der A-Klasse

Christian Turzer (am Ball) hatte mit 16 Saisontoren großen Anteil am Meistertitel des TSV Mönchsdeggingen.

Mönchsdeggingen wird Meister, Buchdorf ist die beste Mannschaft in der Rückrunde

Von Klaus Jais

Der TSV Mönchsdeggingen ist mit vier Punkten Vorsprung vor dem FSV Buchdorf Meister der A-Klasse Nord geworden. Die Südrieser schafften nach vier Jahren die Rückkehr in die Kreisklasse. Der FSV, der sein erstes Relegationsspiel gegen den Lauber SV verlor, aber dann gegen den SV Donaualtheim gewann, brauchte sogar fünf Jahre für die Rückkehr in die Kreisklasse. Den besten Angriff hatte der Meister mit 62 Toren, doch die wenigsten Gegentore (23) ließ der Vizemeister zu.

Die beste Heimbilanz hatte der Spitzenreiter (29 Punkte) vor dem BC Huisheim (27). Auch auswärts holte der TSV Mönchsdeggingen zusammen mit dem FSV Buchdorf die meisten Punkte (jeweils 28). Die Basis für die Meisterschaft legte der TSV Mönchsdeggingen in der Vorrunde, als er 32 Punkte einheimste. Beste Rückrundenmannschaft war der FSV Buchdorf mit 27 Zählern vor Eintracht T.R.B. (26) sowie Megesheim und Mönchsdeggingen (beide 25).

Paradox: Der TSV Mönchsdeggingen war nach dem ersten Spieltag (0:4-Niederlage beim SC Nähermemmingen/Baldingen) Schlusslicht, übernahm aber dann am achten Spieltag die Pole-Position, um sie bis zum Ende nicht mehr abzugeben. Absteiger TSV Möttingen II war an insgesamt 24 von 26 Spieltagen Tabellenletzter. Bester Elfmeterschütze war Stefan Fischer von der FSG Mündling-Sulzdorf mit sechs verwandelten Strafstößen. Viermal vom Elfmeterpunkt aus traf Armin Janik vom SV Kaisheim, der zudem einen verschoss. Zwei Elfmeter parierte Dean Dorfmüller vom SV Kaisheim. Insgesamt sechs Spieler kassierten im Saisonverlauf zweimal die Ampelkarte. Die Fairnesswertung gewann der FSV Buchdorf mit den wenigsten gelben Karten (nur 28 in 26 Spielen).

Es gab insgesamt nur sieben Rote Karten, der BC Huisheim war der einzige Verein mit zwei Feldverweisen. Letzter der Fairnesswertung wurde die (SG) Großsorheim/Hoppingen mit den meisten gelben Karten (80), fünf gelb-roten und einer Roten Karte. Torschützenkönig wurde ein Oldie: Armin Janik, der Buchdorfer, der in Kaisheim spielt, ist inzwischen 36 Jahre alt.

26 Tore: Armin Janik (SV Kaisheim) – 22 Tore: Dusmane Alasane (SV Megesheim), Stefan Fischer (FSG Mündling-Sulzdorf) – 19 Tore: Daniel Agyemang (SC Nähermemmingen-Baldingen).

