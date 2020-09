vor 20 Min.

Bis zu 200 Zuschauer sind erlaubt

Dank eines detaillierten Hygienekonzepts können auch die Regionalliga-Männer des TSV Nördlingen auf Unterstützung von Fans setzen. Probelauf am kommenden Samstag

Die Basketballer des TSV Nördlingen dürfen sich über die Unterstützung ihrer treuen Fans pünktlich zum Saisonstart am 4. Oktober gegen München Basket freuen. Nach der grundsätzlichen Zulassung von Zuschauern für den Amateursport durch die Bayerischen Staatskanzlei planen die Rieser zunächst mit 200 Besuchern in der Hermann-Keßler-Halle. Ein detailliertes Hygienekonzept bildet die Grundlage, um die Infektionsgefahr für alle Beteiligten zu minimieren, wobei den Nördlinger Korbjägern die großzügigen Ausmaße der ehemaligen Bundesligahalle in die Karten spielen. Im ersten Schritt wird die Hermann-Keßler-Halle mit weniger als zehn Prozent der Gesamtkapazität ausgelastet.

Für die Heimspiele gelten ein paar zum Teil auch aus dem Alltag bekannte Regeln:

Online-Ticketbuchung. Bis auf weiteres wird vollständig auf Online-Buchung von Eintrittskarten umgestellt und keine Abendkasse angeboten. Dies soll Warteschlangen am Eingang vermeiden und zudem eine Kontaktverfolgung durch personifizierte Tickets gewährleisten. Auch Dauerkartenbesitzer müssen sich bis auf weiteres für jedes Spiel online registrieren. Über den bereits im Nördlinger Freibad erfolgreich getesteten Anbieter Vivenu sind jeweils ab zwei Wochen vor jedem Heimspiel Ticketbuchungen möglich.

Mindestabstände. In der Halle gilt grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu haushaltsfremden Personen. Als gemeinsamer Haushalt ist es möglich, Sitzplätze nebeneinander zu buchen. Zwischen zwei Haushalten gelten zwei Sitzplätze Abstand. Das Ticketportal macht es allen Fans einfach und bildet diese Logik automatisch ab. Auf Stehplätze wird zunächst verzichtet.

Schutzmaßnahmen. Ein Mund-Nasenschutz muss ab Eintritt in die Halle dauerhaft getragen werden, erst am Sitzplatz darf dieser abgelegt werden. Zudem stehen in der Halle diverse Hygienespender bereit und eine kontinuierliche Belüftung wird sichergestellt.

In enger Abstimmung mit dem Liegenschaftsamt der Stadt Nördlingen wurden in der Halle bereits alle notwendigen Maßnahmen in die Wege geleitet. Das Konzept ist zudem so angelegt, dass bei Veränderung des Infektionsgeschehens kurzfristig in beide Richtungen reagiert und im Idealfall damit umgehend die Zuschauerkapazität erhöht werden kann. Doch das ist Zukunftsmusik und zunächst gilt es, alle Basketballfans um Besonnenheit und Unterstützung zu bitten, aus dem theoretischen Konzept in der Praxis ein erfolgreiches Heimspiel-Erlebnis zu machen. Aus diesem Grund findet am kommenden Samstag ein Vorbereitungsspiel gegen die Topstar Kangaroos Leitershofen statt. Neben der sportlich reizvollen Aufgabe gegen den Ligakonkurrenten soll dieser Rahmen genutzt werden, um das Ticketing-System, alle Spieltags-Abläufe sowie die Disziplin der Zuschauer zu testen.

Alle Basketballfans können ab sofort unter vivenu.com/seller/tsv-nordlingen-yriw Tickets erwerben. Unter Telefon 09081/3019945 oder in der TSV-Geschäftsstelle (Deininger Straße 3) besteht zudem die Möglichkeit für Rückfragen oder Hilfe bei Buchungen. Die Nördlinger Korbjäger freuen sich schon jetzt auf ihre treuen Besucher und den nächsten Schritt in Richtung Normalität. (pmo)

