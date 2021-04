Bis zu sechs Jahrgänge in einem Team?

Verband stellt Pilotprojekt vor, bei dem Spielerinnen und Spieler verschiedener Altersklassen im eigenen Verein eine Wettkampfmöglichkeit behalten sollen

Ein Pilotprojekt für den Mädchenfußball stellte Sandra Hofmann, die beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV) für den Frauen- und Mädchenfußball zuständig ist, den Vereinen in diesen Tagen in einer Onlineveranstaltung vor.

Die Idee: Wo die örtlichen Verhältnisse es notwendig erscheinen lassen, können Spielrunden mit Mannschaften zugelassen werden, in denen Spieler und Spielerinnen verschiedener Altersklassen mitwirken. Sogenannte Rückstellungen im Juniorenbereich sind ab der neuen Saison möglich. Betroffen sind die Jahrgänge 2006 (B-Juniorinnen) und 2008 (C-Juniorinnen). Besteht für eine B-Juniorin des jüngeren Jahrgangs 2006 keine Spielmöglichkeit in ihrer Altersklasse im eigenen Verein, kann im Großfeldbereich für bis zu drei Spielerinnen, für Neuner-Mannschaften für bis zu zwei Spielerinnen, im Kleinfeldbereich für eine Spielerin ein Sonder-Spielrecht im eigenen Verein bei den C-Juniorinnen beantragt werden. Analoges gilt auch für eine C-Juniorin des jüngeren Jahrgangs 2008, für die ein Sonder-Spielrecht im eigenen Verein bei den D-Juniorinnen beantragt werden kann.

Hofmann nennt die Vorteile dieser Regelung: „Eine Mannschaft kann in der Altersklasse gemeldet werden, der die meisten Spielerinnen altersmäßig angehören, der überwiegende Teil der Mannschaft spielt altersgerecht und einzelne ältere Spielerinnen haben weiterhin im eigenen Verein eine Spielmöglichkeit.“ Die Vorsitzende des Verbands-Frauen- und Mädchenausschusses (VFMA) verschweigt aber auch nicht die Nachteile: „Es sind körperliche Unterschiede innerhalb der Mannschaft zu erwarten, zumal sechs Jahrgänge in einer Mannschaft möglich sind. Zurückgestellte Spielerinnen könnten unterfordert sein und auch eine Wettbewerbsverzerrung ist nicht von der Hand zu weisen, insbesondere bei Rückstellung von drei Spielerinnen.“ Eine entsprechende Umfrage wird am heutigen Donnerstag an die Vereinspostfächer versandt. Jeder Verein kann nur einmal an der Abstimmung teilnehmen, wobei Abstimmungsende am 2. Mai sein wird. Für den männlichen Jugendbereich ist dieses Projekt für die kommende Saison bereits beschlossen.