04.03.2020

Bittere Pille in der Nachspielzeit

TSV-U19 kassiert nach 2:0-Führung gegen Cham noch drei Gegentore

Von Klaus Jais

Zum Auftakt des Punktspieljahres 2020 mussten die Fußball-U19-Junioren des TSV Nördlingen eine ganz bittere Pille schlucken, denn gegen den ASV Cham unterlagen sie auf heimischem Rasen durch einen Gegentreffer in der 93. Minute mit 2:3.

TSV-Trainer Wolfgang Meyer musste auf Fabian Lechler und Michael Gumpp verzichten, hatte aber trotzdem noch sieben Akteure auf der Reservebank sitzen. Eine Zeitstrafe gegen Gästeakteur Kevin Kukla (28.) nutzten die Gastgeber zu zwei Toren aus. Beim 1:0 spielte Winterneuzugang Real Morina auf Mirko Puscher, der wiederum Sebastian Hertle bediente. Der Alerheimer lief auf Torwart Lukas Faltermeier zu und war mit einem Lupfer erfolgreich. Nur zwei Minuten später köpfte Tim Eckstein eine Flanke von Hertle zum 2:0 ins Netz. Die Leistung der Heimelf in der ersten Halbzeit ging in Ordnung, die Rieser waren zweikampfstark und stets präsent.

Eine Schlüsselszene in der 47. Minute, als Fabian Ott und Sebastian Hertle per Doppelchance das 3:0 liegen ließen und im Gegenzug Alexander Dietl auf 1:2 verkürzte. „Nach dem Anschlusstor haben wir unsere Positionen nicht mehr gehalten, außerdem war ich gezwungen, nacheinander die angeschlagenen Spieler auszuwechseln“, meinte Trainer Meyer. So hatte Jonas Sandmeyer nach einem Schlag auf die Nase Nasenbluten; er wurde durch Benedikt Günther ersetzt (72.). Die Abwehr hatte sich noch nicht richtig neu formiert, schon gelang den Gästen durch Johannes Conrady der Ausgleich (75.) nach zu viel Passivität im TSV-Abwehrverbund. Die Einheimischen hatten keine Offensivszenen mehr und wären mit dem Remis zufrieden gewesen.

In der Nachspielzeit kam es dann knüppeldick für die Rieser: Zunächst verhängte Schiedsrichter Jonathan Schädle (SV Wörnitzstein-Berg) eine berechtigte Zeitstrafe gegen Tim Seitz (90.+2) nach einem Foulspiel, dann wurde ein Freistoß zur Ecke abgewehrt und im Anschluss an diesen Eckball traf Felix Jobst zum 2:3 (90.+3). „Wenn man 2:0 führt, darf man ein Spiel nicht mehr aus der Hand geben, wir waren wohl schon zu sicher“, ärgerte sich Coach Meyer über die Niederlage gegen die Oberpfälzer, die damit den Abstand auf nur noch drei Punkte verringern konnten. Das geplante Testspiel der TSV-U18 gegen den FC Lauingen fiel aus.

TSV Nördlingen U19 Randi; Wille, Jaumann, Imeri (ab 76. Marb), Sandmeyer (ab 72. Günther), Puscher, Morina (ab 62. Beck), Eckstein, Hertle, Seitz, Ott (ab 84. Trautwein).

