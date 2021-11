Breitensport

vor 45 Min.

Laufen unter erschwerten Bedingungen

Plus Nördlingen ist die dritte Station der Jedermannslauf-Serie der LG Donau-Ries. Fast 400 Läuferinnen und Läufer nehmen die verschiedenen Strecken in Angriff.

Von Hans Niederhuber

Der dritte Lauf der diesjährigen Jedermannslaufserie der LG Donau-Ries fand am vergangenen Sonntag in Nördlingen statt. Wegen der steigenden Corona-Inzidenzwerte wurden die Auflagen und Hygienevorschriften derart verschärft, dass die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer noch zusätzlich belastet wurden. Deshalb ging ein großes Dankeschön an die zahlreichen, engagierten Freunde und Mitglieder des Lauftreffs vom TSV Nördlingen, die unter Anleitung von Anneliese und Wolfgang Zinke alles gut im Griff hatten.

