Nördlinger Stadtlauf(en) in ganz neuer Form

Laufen, walken oder gehen – im September sollen Kilometer gesammelt werden

Jedes Jahr im Juli ruft der Lauftreff des TSV Nördlingen zu „ Nördlingen läuft rund“ auf. Alt und Jung freuen sich darauf. Dieses Jahr war es wieder nicht möglich, den Lauf unter Einhaltung der Hygienevorschriften regulär zu starten. Kein Startschuss war am 3. Juli auf dem Marktplatz zu hören. „Wir vermissen unseren Stadtlauf und das Miteinander“, so Anneliese Zinke vom Lauftreff des TSV Nördlingen. Damit trotz abgesagter Laufveranstaltungen viele Menschen in Bewegung bleiben und auch etwas Wettkampfstimmung zu spüren ist, wurde unter dem Motto „Nördlingen bewegt Dich“, eine Initiative von Stadt und Stadtmarketingverein, ein Stadtlauf(en) organisiert. „Wir freuen uns, dass Oberbürgermeister David Wittner die Schirmherrschaft auch für diese Veranstaltung übernommen hat und die Stadt Nördlingen als Mitveranstalter an unserer Seite ist“, erklärt Anneliese Zinke.

Das Stadtlauf(en) ist vom 1. bis 30. September geplant. Es soll ein kleiner Ausgleich zum abgesagten Stadtlauf sein. Mitmachen kann jeder, der Lust hat, sich im Freien zu bewegen. Laufen, walken oder gehen, mit dem Kinderwagen oder Rollator unterwegs sein – hier im Landkreis oder irgendwo im Urlaub. Es zählt jeder gelaufene Kilometer im September, unabhängig von der dafür benötigten Zeit. Über die Homepage vom Nördlinger Stadtlauf www.noerdlinger-stadtlauf.de erfolgt die Anmeldung. Gegen eine Gebühr von fünf Euro können im September Kilometer gesammelt und gemeldet werden, entweder im Team oder allein. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin erhält eine Medaille fürs Dabeisein.

Die angemeldeten Personen tragen die gelaufenen Kilometer im Stadtlauf(en)-Portal ein. Die Daten werden automatisch addiert und die Ranking-Liste der Gruppen und der einzelnen Personen ist immer auf dem aktuellen Stand. Unter allen Teilnehmern und Gruppen werden Nördlinger Gutscheinkarten verlost. „Sieger ist die Gruppe, die im Monat September die meisten Kilometer gesammelt hat. Damit Gruppen mit einer geringen Teilnehmerzahl oder Einzelstarter nicht benachteiligt sind, werden auch die Kilometer-Sammler mit den meisten gelaufenen Kilometern im Durchschnitt der Gruppe prämiert“, erklärt Susanne Vierkorn vom Stadtmarketingverein.

Der Spaß, gemeinsam Kilometer zu sammeln, stehe im Vordergrund vom Stadtlauf(en). Kein Zeitdruck und ohne Vorgabe, wie viele Kilometer gelaufen werden. Als Mehrwert gebe es das gute Gefühl, etwas für die eigene Gesundheit zu tun.

Unabhängig von einer Anmeldung spendiert die AOK Bayern, Gesundheitspartner der Veranstaltung, hochwertige Sportsocken. Die Bestellung erfolgt ebenfalls über die Homepage des Stadtlaufs.

„Ich werde natürlich beim Stadtlauf(en) dabei sein und im September gemeinsam mit der Familie Kilometer sammeln. Mit Sport, Spaziergängen, Ausflügen oder dem täglichen Gang in die Stadt kommt schon etwas zusammen“, freut sich Oberbürgermeister David Wittner auf diese Aktion. (pm)