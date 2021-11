Rang sieben bei der DM

Donauwörther Duo stark

Mit Platz sieben im Paarlauf der Herren haben Thomas Basting und Gerald Zajitschek bei den deutschen Meisterschaften im Breitensportkegeln in München das beste Ergebnis aus Landkreissicht eingefahren. Im Wettbewerb Ende Oktober erzielten die bayerischen Vizemeister ein Ergebnis von gesamt 927 Kegeln (438 + 489 Kegel). Während Basting um sechs Holz in den Vollen besser war als Zajitschek, konnte dieser wiederum im Abräumen glänzen. Vor allem im zweiten Durchgang, nach 144 Kegeln in den Vollen, drehte Zajitschek mit neuer persönlicher Bestleistung von 107 Kegeln im Abräumen gewaltig auf. Starke 489 Kegel bedeuteten das drittbeste Ergebnis von allen 50 Teilnehmern. Austragungsort in der Landeshauptstadt war das Sportgelände des FC Bayern in der Säbener Straße.

Im Einzel der Senioren A (50–59 Jahre) traten zudem Dieter Scholz und Zajitschek an. Scholz erkegelte sich Rang 25 von 27 Startern mit 426 Holz. Er hatte Probleme, die glatten Kugeln zu halten. Der diesjährige Bezirksmeister Zajitschek machte es etwas besser. Doch Durchgang eins mit 210 Holz ließ bereits alle Träume platzen. Gute 241 Holz im zweiten Durchgang reichten noch zu Rang 16. Im Tandem-Wettbewerb belegten Basting und Zajitschek Rang 21 von 23 Duos. (kcs)