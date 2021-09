Einer, der nicht Nein sagen kann

Der Fußball-Kreis würdigt langjährige Vereinsmitarbeiter. Zu ihnen zählt mit Siegfried Jauernig von der SpVgg Löpsingen ein Mann, dem keine Arbeit zu viel ist

Wenn am kommenden Wochenende die SpVgg Löpsingen im Sportheim Kirchweih feiert, dann können sich die Besucher auf eine deftige Schlachtplatte mit Sauerkraut, auf gegrillte Bratwürste, frisches Bauchfleisch oder auf einen gemischten Braten von Schwein und Rind freuen. Einer, der bei der Zubereitung dieser Schmankerl in der Küche wieder kräftig mit anpackt, ist Siegfried Jauernig. Der 45-Jährige lässt sich seit vielen Jahren nicht zweimal bitten, wenn es um den Sportverein in seinem Heimatort geht. So war der Löpsinger natürlich auch bei den bisherigen Starkbierfesten dabei, zu denen die SpVgg immer im März eingeladen hatte. Wegen Corona fielen diese in den beiden vergangenen Jahren jedoch aus. „Wir hoffen, dass wir 2022 unseren Gästen wieder süffiges Bier und leckere Speisen anbieten können“, blickt Jauernig bereits auf das kommende Jahr voraus.

Doch nicht nur wenn es um kulinarische Dinge im Verein geht, ist der gelernte Elektriker, der seit 20 Jahren im Kundenservice bei einem mittelständischen Unternehmen in Nördlingen arbeitet, an vorderster Front zu finden. Insgesamt acht Jahre kümmerte er sich auch um die Platzpflege bei der SpVgg. Dieses Amt hat er einst von seinem Vater übernommen, der sich als Greenkeeper um den Verein ebenfalls sehr verdient gemacht hat. Doch auch im Funktionärswesen hat Siegfried Jauernig viel Erfahrung gewonnen. Sechs Jahre lang war er Fußball-Abteilungsleiter bei der SpVgg Löpsingen und gleichzeitig Mitglied im Vereinsausschuss.

Am liebsten stand Jauernig freilich auf dem Platz. Als ehemaliger Torwart ist er noch heute für das Training der Fußballkeeper verantwortlich. Allerdings nicht mehr bei der SpVgg Löpsingen, sondern bei dem 2016 ins Leben gerufenen Fusionsklub SC D.L.P. (Dürrenzimmern, Löpsingen, Pfäfflingen). An dessen Gründung war Jauernig natürlich auch mitbeteiligt. „Es war die richtige Entscheidung“, betont der 45-Jährige, denn der Spielermangel bei den beteiligten Vereinen sei von Jahr zu Jahr größer geworden.

Die vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten, die Jauernig ausgeübt hat und noch weiter ausübt, haben einerseits zwar viel Zeit verschlungen, andererseits haben sie ihm aber auch viel gegeben. Vor allem der Spaß mit den Kumpels sei ihm sehr wichtig. Gefragt nach einer seiner kleinen Schwächen, antwortet der Löpsinger: „Ich kann selten Nein sagen.“ Keine schlechten Aussichten also für die SpVgg, ein so engagiertes Mitglied wie Siegfried Jauernig weiterhin in die Vereinsarbeit mit einbinden zu können.

Ehrenamtliche und engagierte Mitglieder wie Jauernig gibt es natürlich auch in vielen anderen Vereinen im Fußball-Kreis Donau, der die Landkreise Günzburg, Dillingen und Donau-Ries sowie die Gemeinden Altenmünster und Ehingen im Landkreis Augsburg umfasst. „Sie sind es, die Tag für Tag im Hintergrund tätig sind“, betonte beim DFB-Ehrentag im Zehentstadel in Pfaffenhofen (Gemeinde Buttenwiesen) der Bezirksehrenamtsreferent Günther Brenner aus Jettingen. Für die zu ehrenden tauche, so Brenner, nie die Frage nach einer Entschädigung auf.

In die gleiche Kerbe schlug Bezirksrat Peter Schiele aus Nördlingen, der den verhinderten Bezirkstagspräsidenten Martin Sailer vertrat. „Menschen, die sich in besonderer Weise im Sport engagieren, stehen oft in der zweiten Reihe und nicht auf dem Platz“, betonte Schiele. Wer im Hintergrund arbeite, sorge dafür, dass andere im Vordergrund stehen, führte der Politiker sinngemäß aus. Und er fuhr fort: „Sie sind die Allrounder, die immer da sind, wenn man sie ruft.“ Zum Abschluss seiner Ausführungen zitierte Schiele einen Satz aus dem Glücksatlas der deutschen Bundesländer: „Wer sich ehrenamtlich engagiert, ist zufriedener mit seinem Leben.“

So wie Heinz Demeter, der sich ebenso wie alle anderen Gäste von Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner anhören konnte, dass ohne die vielen ehrenamtlichen Menschen ein Leben in einer Gemeinde nahezu unmöglich sei. „Die Vereine sind der Kitt, der uns zusammenhält“, betonte der Kommunalpolitiker.

Stellvertretender Landrat Alfred Schneid sagte: „Die Geehrten sind Vorbilder für unsere Gesellschaft.“ Schneid überbrachte die Glückwünsche des Landkreises Dillingen und stellte bei seinem Grußwort fest, dass trotz vieler Veränderungen in der Gesellschaft eines bleibt: „Der Wunsch nach Gemeinschaft.“ Die Vereine seien dafür prädestiniert.