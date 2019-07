vor 21 Min.

Damen des TC Wemding behaupten Vorrangstellung im Landkreis

Das Lokalderby beim TC Donauwörth entwickelt sich zu einem spannenden Spiel

Das letzte Saisonspiel der Damen, das Lokalderby beim TC Donauwörth, entwickelte sich zu einem wahren Krimi. In den Einzeln kam Katja Wittner kampflos zum ersten Punkt für Wemding, Marion Buchta und Anna Spörl punkteten jeweils in zwei Sätzen, Kathrin Fackler, Katrin Färber und Anna Sefranek mussten sich jeweils in zwei Sätzen geschlagen geben. Beim Zwischenstand von 3:3 wurde es richtig spannend: Die Schwestern Katja Wittner und Sandra Vollert verloren das Zweierdoppel mit 6:3, 6:3. Die anderen Gästedoppel Fackler/Färber und Sefranek/Krompaß zeigten großen Kampfgeist und starke Nerven und sorgten mit jeweils 10:8 im Match-Tiebreak für den vierten Sieg der Saison und den sicheren Klassenerhalt.

Die erste Herrenmannschaft kehrte mit einer 4:5 Niederlage von ihrem letzten Auswärtsspiel aus Bissingen zurück. Maxi Lechner, Florian Sefranek und Michael Romano bestätigten in den Einzeln ihre derzeit gute Form. Petr Buchta verlor knapp im Match-Tiebreak. Michael Tuffentsammer und Julius Lechner mussten die Überlegenheit ihrer Gegner anerkennen. Nachdem Tuffentsammer/Lechner J. ihr Doppel klar verloren und Sefranek/Romano mit ihren Gegnern schnellen Prozess machten, hing alles am Einser-Doppel. Hier musste Maxi Lechner verletzungsbedingt aufgeben. Am kommenden Sonntag kommt es auf heimischer Anlage zum Saisonabschluss noch zu einer Begegnung gegen den Tabellennachbarn aus Rain.

Die zweite Herrenmannschaft wahrte ihre Chance auf den Klassenerhalt durch einen 7:2-Erfolg gegen Marxheim, die stark ersatzgeschwächt antraten. Uli Heinlein, Helmut Färber, Philipp Unger und Mike Krompaß sorgten bei Niederlagen von Andreas Zech und Thomas Lindner für die 4:2 Führung. Zu den Doppeln traten die Gäste verletzungsbedingt nicht mehr an.

Die Herren 50 beendeten die Saison mit einem 6:3-Sieg gegen ihre Gäste aus Bäumenheim. Willi Unger, Alexander Forster, Ferenc Seprenyi und Konrad Endmeier waren im Einzel erfolgreich, Ralf Graf verlor 6:7, 1:6 und Edi Veit mit 10:6 im Match-Tiebreak. Die Doppel endeten 2:1 für die Hausherren.

Die Wemdinger Mädchen konnten durch einen souveränen 5:1-Sieg in Unterschneitbach ihren zweiten Tabellenplatz sichern. Theresa Schneid, Lisa Katzenberger und Noemi Xalter beherrschten ihre Gegnerinnen, nur Tina Dumberger musste ihr Einzel abgeben. Beide Doppel gingen klar an die Wemdingerinnen. Bei den Knaben und den Juniorinnen lief es nicht so gut. Die jungen Herren verloren gegen Mertingen 0:6. Den jungen Damen ging es nicht viel besser. Hier konnte nur Stella Ströbele den Ehrenpunkt beim 1:5 gegen Inchenhofen erzielen. (msef)

