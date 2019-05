vor 58 Min.

Das Personal wird knapp

Alle vier Seniorenmannschaften des TC Riesbürg als Viererteams gemeldet

Im Erwachsenenbereich des Riesbürger Tennisclubs gehen in der am Wochenende beginnenden Punktspielsaison sechs Mannschaften ins Rennen. Aber nur noch die Damen- und Herrenmannschaft bestehen aus den üblichen sechs Spielerinnen bzw. Spielern, die vier Seniorenteams haben nur noch Vierermannschaften gemeldet.

Schon lange spielen die Damen in der Bezirksklasse 2. Teamchefin Anki Kurz hofft auf konstante Trainingsbeteiligung und einen guten Teamspirit. Fünfmal müssen die Damen ran, das sollte für den Kader, der aus Lea Geiß, Moni Vierkorn, Kerstin Rauch, Theresa Gritzbach, Christine Slavik, Tanja Albert und Verena Kurz besteht, ohne Probleme in der Aufstellung zu schaffen sein. Eine gute Woche bleibt noch zur Vorbereitung, denn erst am 19. Mai empfangen die Damen den TC Sulzdorf auf der heimischen Halde in Utzmemmingen.

Die „Müttergeneration“ der Damen 40 ist das seit Jahren beständigste Team der Riesbürger. Zum Auftakt am kommenden Samstag hat die Truppe Heimrecht gegen den TC Schechingen. Bei dem großen Kader sollte Mannschaftsführerin Alexia Gritzbach eigentlich nie Aufstellungssorgen haben. Regina Singer, Irmgard Lindner, Melanie Slavik, Heike Geiß, Sonja Braun und Inge Spieth sind alles erfahrene Amazonen. Die lange in der BOL spielenden Damen wurden in die Staffelliga zurückgestuft.

Bei den Herren 55, der zweiten Riesbürger Parademannschaft ist die Personaldecke schon dünner, so dass der Rückgang auf ein Viererteam mit der Rückstufung in die Staffelliga alternativlos ist. Zudem steht „Neurentner“ Volker Roocks nur noch im Mai zur Verfügung. Teamchef Alfred Singer hat mit seinem Bruder Hubert noch Thomas Geiß, Joachim Herrling, Josef Tischinger und Herbert Herrle auf der Meldeliste. Die alten Herren müssen zum Start nach Westhausen.

Die in der letzten Saison aufgestiegenen Herren 40 haben noch fast zwei Monate Zeit, bevor sie der WTB auf die Punktejagd in der Staffelliga loslässt, die daheim gegen den TC Crailsheim beginnen wird. Teamchef Markus Wohlfahrt hat mit Michael Schulz, Markus Ostertag, Michael Kurz und Michael Steidle eine fitte und einsatzfreudige Mannschaft, für die der Klassenerhalt kein Problem sein sollte.

Das zweite Meisterteam des letzten Jahres sind die Herren 30, die sechs Begegnungen bestreiten dürfen. Sie beginnen am kommenden Sonntag vor heimischen Publikum gegen die Tennishochburg TC Schorndorf. Vielleicht gleich das richtungsweisende Match in der Bezirksstaffel 1. In Bestbesetzung ist dem Team einiges zuzutrauen. Ralf Lindner hat Frank Hala, Steffen Weiß, Tobias Ulrich, Maxi Sobek, Paul Fischer und Andreas Herrmann auf den vorderen Plätzen der Meldeliste, dazu noch einige Kämpfer aus der Reserve.

Sorgenkind des Vereins ist das Herrenteam, eigentlich das Aushängeschild eines jeden Clubs. Letztes Jahr schaffte man den Klassenerhalt in der Kreisklasse 2 nur am „grünen Tisch“. Sportwart, Trainer und Spitzenspieler Steffen Singer wird auch heuer versuchen, aus der Jungschar mit Luca Schramm, Mark Melzer, Bastian Diethei, Felix Herrmann und Fabian Walke eine Mannschaft zu formen, die an bessere sportliche Zeiten wieder anknüpfen kann. Bis zum Start der Punktrunde am 19. Mai daheim im Derby gegen Bopfingen 2 hat die Truppe noch Vorbereitungszeit. (vr)

Themen Folgen