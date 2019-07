vor 45 Min.

Das Pferd steht im Mittelpunkt

Das haben die Redner auf dem Empfang der Stadt gesagt

Von Ronald Hummel

Das Scharlachrennen besteht aus einer Reihe von Traditionen, so auch dem Empfang der Stadt Nördlingen für Repräsentanten aus der Welt von Pferdezucht und -sport sowie der Unterstützer. Oberbürgermeister Hermann Faul lud dazu im VIP-Bereich auf der Haupttribüne ein. Als einen der gesellschaftlichen Höhepunkte in Nördlingen und im Ries stufte er das Sportereignis ein und als Gemeinschaftsleistung Vieler: Der Freundes- und Förderkreis Scharlachrennen unterstütze es finanziell, der Verein Scharlachrennen organisatorisch, weitere Stützen seien Sponsoren, Freunde und sonstige Förderer. „Das Rennen erlebt derzeit eine Blüte und wird von Jahr zu Jahr umfangreicher“, so das Stadtoberhaupt.

Dem schloss sich Freiherr Max von Eltz-Rübenach, Vorstandsvorsitzender des Freundes- und Förderkreises an und wies auf das Signal hin, das den Stellenwert der Veranstaltung für Nördlingen zeigt: „Der Daniel lässt sich ungern beflaggen, nur zu besonderen Ereignissen.“ Mehr Worte waren dazu nicht nötig, hinter dem Redner wehte die volle Fahnenpracht am Turm der Georgskirche.

Auf der Kaiserwiese seien Spannung, Erlebnis und Ästhetik geboten, letzteres habe er kurz vor der Rede genießen können, als er den Preis zur Dressur-Prüfung der Amateure überreichte. Für Matthias Tanz, Vorsitzender des Züchtervereins Sachsen-Thüringen, steht das Pferd an sich im Mittelpunkt; damit die Züchter immer besser wahrgenommen werden, müsse der Event nicht nur gehalten, sondern immer weiter ausgebaut werden.

Der Empfang als Rahmenprogramm war selbst wiederum mit passenden Programmpunkten angereichert: So spielten die Donauwörther Jagdhornbläser auf und Marle Koch-Schneider moderierte eine Vorführung des erst im vergangenen Jahr gegründeten Voltigierzentrums Nördlingen. 18 Mädchen und Frauen im Alter von drei Jahren bis ins Erwachsenenalter zeigten dabei artistische Darbietungen auf dem Rücken ihres Ponys.

Höhepunkt des Empfangs war die Vorschau auf die Fohlenauktion am nächsten Abend (siehe nebenstehender Bericht) – rund 70 ausgewählte Elitefohlen wurden an der Seite ihrer Mütter vor der Tribüne präsentiert.

