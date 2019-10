00:05 Uhr

Das erste Unentschieden der Saison

1:1 der Meyer-Truppe beim SV Planegg-Krailling

Die Fußball-U19 des TSV Nördlingen erreichte beim SV Planegg-Krailling ein leistungsgerechtes 1:1. Es war erst das erste Unentschieden für die Rieser in der laufenden Landesligasaison. „Es war ein enges Spiel, beide Teams hätten gewinnen können“, so TSV-Trainer Wolfgang Meyer, der diesmal im Tor Marcel Randi aufbot. Nach Ablauf seiner Vier-Spiele-Sperre gehörte Johannes Marb wieder zum Team.

Bereits in der siebten Minute gingen die Oberbayern in Führung, als die TSV-Abwehr gleich zweimal schlief und die Kugel in die Strafraummitte geköpft wurde, wo ein SV-Spieler zur Stelle war. Nur zwei Minuten später hatte die Heimelf bei einem Pfostenschuss Pech. Die Gastgeber spielten einen harten, aggressiven Fußball und operierten vorwiegend mit langen Bällen. DFB-Schiedsrichterin Marina Bachmann (SV Großwallstadt) verteilte an jede Mannschaft je eine gelbe Karte. Die Rieser hatten in der ersten Hälfte ihre erste Chance erst nach 42 Minuten, als ein Heber von Tim Eckstein auf der Latte aufsetzte.

In der 57. Minute freuten sich die Gäste nach einem Tor von Tim Seitz zu früh, denn der Assistent hatte die Fahne oben. Im zweiten Durchgang wogte das Spiel hin und her, mit leichten Vorteilen für die Rieser. In der 65. Minute köpfte Eckstein aus spitzem Winkel an den Pfosten und eine Zeigerumdrehung später fiel der Ausgleich: Kapitän Mirko Puscher spielte auf Fabian Lechler, der in einer Eins-gegen-Eins-Situation vor dem Torwart die Nerven behielt. Der Siegtreffer war nun möglich, doch der SV-Keeper parierte einen Freistoß von Sebastian Hertle (81.) und der eingewechselte Maximilian Beck kam nach einer Ecke zum Kopfball (85.). Es war der einzige Wechsel, da der Spielverlauf keinen weiteren Spielertausch hergab, so Trainer Meyer. (jais)

TSV-U19 Randi; Günther, Wille, Puscher, Imeri (ab 60. Beck), Marb, Sandmeyer, Eckstein, Lechler, Hertle, Seitz.

