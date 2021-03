15:13 Uhr

Das ist der neue Namenssponsor der Nördlinger Angels

In den vergangenen Jahren verlieh die Firma Xcyde den Basketballerinnen ihren Namen. Ab Sommer gibt es einen neuen Sponsor.

„Können wir uns schon vorstellen!“. Diese wichtige Antwort erhielt Angels-Vorstandsmitglied Thomas Lambertz von den beiden Geschäftsführern der Eigner Bauunternehmung, Werner Luther und Wolfram Uhl. Nach dem geplanten Ausstieg von Xcyde als Namenspartner ging Lambertz auf den langjährigen Partner und die Geschäftsführer der regional und überregional bekannten Nördlinger Bauunternehmung zu. Ein erstes „Anbaggern“ das Namenssponsoring betreffend gab es dann beim Sponsorenabend der Angels zu Saisonbeginn der Spielzeit 20/21, den das Nördlinger Unternehmen mit 109-jähriger Tradition und 170 Mitarbeitern ausrichtete.

Nun, fünf Monate und einige konstruktive Gespräche später, können die Angels Nördlingen den Einstieg der Bauunternehmung Eigner melden. Für mindestens drei Jahre wird die Nördlinger Firma, die auch für den FC Bayern München baut, Namenspatron der Erstligafrauen. Mit der Zusage seitens Eigner ist den Verantwortlichen der BG Donau Ries und noch XCYDE Angels Nördlingen in diesen unruhigen Zeiten ein „big deal“ und ein reibungsloser Übergang von der Leipheimer Firma Xcyde zum Nördlinger Bauunternehmen Eigner geglückt.

Geschäftsführer Werner Luther hebt den regionalen Bezug der beiden Partner hervor: „Wenn wir in der Region eine Mannschaft haben, die das Niveau hat, sich in der obersten deutschen Spielklasse zu behaupten, dann sollte man diesen persönlichen Einsatz des gesamten Teams auch unterstützen. Letztlich steigert dieses Aushängeschild auch die Attraktivität unserer Region.“

Schon seit Jahren eine freundschaftliche Verbindung

Geschäftsführer Wolfram Uhl ergänzt: „Wir haben schon seit vielen Jahren eine enge freundschaftliche Verbindung zum Nördlinger Basketball. Natürlich verfolgen wir die sportlichen Erfolge eines dynamischen und aufstrebenden Teams bis in die erste Basketball Bundesliga. Deshalb sind wir stolz darauf, die Angels zukünftig nicht mehr nur als Trikotsponsor, sondern auch als Namenssponsor zu unterstützen und freuen uns auf weitere erfolgreiche Spielzeiten, bei denen dann hoffentlich auch wieder viele begeisterte Fans und Zuschauer live dabei sein können.“

Der künftige sportliche Leiter der dann neu firmierenden Eigner Angels Nördlingen, Martin Fürleger hat zu seinem offiziellen Einstieg als sportlicher Leiter ebenfalls Grund zur Freude: „Das Wortspiel bietet sich ja geradezu an. Jedes Gebäude braucht ein starkes Fundament, auf das man aufbauen kann. Ich möchte mich ganz herzlich bei Werner Luther und Wolfram Uhl bedanken, die uns für die nun 14. Bundesligasaison eine gewisse Planungssicherheit geben. Zugleich möchte ich aber auch ein Dankeschön zur Firma Xcyde nach Leipheim senden, die uns drei Jahre begleitet haben.“ Thomas Lambertz freut sich über die Regionalität des neuen Namenssponsors: „Wir Angels versuchen seit Jahren, zusammen mit der Basketballabteilung des TSV Nördlingen regionale Talente zu sichten und zu fördern. Wir bekennen uns zur Region und unterstützen Aktionen wie zum Beispiel „Wir machen auf“ des Nördlinger Einzelhandels oder den Down-Syndrom-Tag hier in Nördlingen. Das wir jetzt eine regionale Nördlinger Firma als Namenssponsor gewonnen haben, unterstreicht unser Bekenntnis zur Region, spornt an und freut uns riesig.“

Ab dem 1. Juli heißt das sportliche Aushängeschild der Region Eigner Angels Nördlingen. (pm)

