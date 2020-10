vor 23 Min.

Deiningen erkämpft einen Punkt beim Spitzenreiter

0:0 im rasanten Spitzenspiel in Wemding. Der Tabellenzweite gewinnt auch das Verfolgerduell

Von Toni Kutscherauer

SpVgg Deiningen – FSV Flotzheim/ Fünfstetten 2:0 (0:0). – Im nachgeholten Verfolgerduell siegte die Heimelf verdient. Die Gäste dominierten die ersten 20 Minuten und erspielten sich Chancen zur Führung. Bei der besten Gelegenheit verpassten gleich zwei Akteure eine scharfe Hereingabe nur knapp. Danach fand Deiningen besser ins Spiel und kam ebenfalls zu Möglichkeiten. Gleich nach dem Wechsel schloss Robin Welchner aus 16 Metern zum 1:0 ab (47.). Die Gastgeber kontrollierten nun die Partie, während vom Gast kaum noch Gefahr ausging. Für die Entscheidung sorgte Daniel Deininger, der beim 2:0 im Duell mit Gästetormann Scharr als Letzter am Ball war (77.).

Tore 1:0 Robin Welchner (47.), 2:0 Daniel Deininger (77.). Zuschauer 100.

SpVgg Ederheim – SG Alerheim 2:1 (1:0). – Der Tabellenunterschied war kaum erkennbar. Erst zielte Doppelbauer am Gästetor vorbei (16.), gegenüber prüfte Hertle Tormann Blank (18.). Nach Eckstoß köpfte Markus Zöllner wuchtig zum 1:0 ein (33.), ehe Kolitsch beim Foulelfmeter das 2:0 vergab (39.) und der Kopfball von Alerheims Straß auf der Latte landete (40.). Nach dem Wechsel gab es Chancen auf beiden Seiten. Hechts 40-Meter-Freistoß lenkte Blank an die Latte (78.), bevor Luca Greiner eine Ecke zum 1:1 einköpfte (81.). Den glücklichen Siegtreffer für Ederheim erzielte Lars Möhnle per Foulelfmeter in der Nachspielzeit.

Tore 1:0 Markus Zöllner (33.), 1:1 Luca Greiner (81.), 2:1 Lars Möhnle (90.+2, Foulelfmeter). Zuschauer 100.

Sportclub D.L.P. – SG SV Munzingen/FC Birkhausen 2:0 (1:0). – Nach ausgeglichenem Beginn vereitelte Tormann Wurm gegen Leiminger die Gästeführung (22.). Im Gegenzug erzielte Daniel Meyer mit schönem Heber das 1:0 (23.), ehe Gästekeeper Mielich gegen Ulrich klasse reagierte (26.). Auch Meyer scheiterte am herauslaufenden Mielich (48.), danach besaß der Gast ein spielerisches Übergewicht. Die Tore jedoch machte der Sportclub: Christoph Ulrich setzte sich schön durch schob zum 2:0 ein (61.). Der verdiente Heimsieg hätte sogar noch höher ausfallen können, doch Ulrich traf setzte seinen Strafstoß an den Querbalken und Mielich blieb gegen Hänlein Sieger (85.).

Tore 1:0 Daniel Meyer (23.), 2:0 Chistoph Ulrich (61.). Zuschauer 90.

TSV Mönchsdeggingen – SV Schwörsheim/Munningen 2:0 (0:0). – Nach langer Durststrecke ein Heimsieg für die Südrieser im Kellerderby. Der TSV dominierte die erste Hälfte, doch Göttlers Schuss streifte die Latte und der freie Kirchgasser scheiterte an Gästetormann Zellinger. Nach Seitenwechsel fand ein Treffer der Gäste keine Anerkennung, ehe Tim Göttler nach Becks Freistoß zum überfälligen 1:0 zur Stelle war (57.). Nun wurde die Partie zerfahrener, bis nach Vorarbeit von Mecko der freistehende Marcel Beck die Nerven behielt und zum 2:0 traf (86.). Die Gäste hatten ihre beste Szene in der Nachspielzeit, doch Torwart Göttler entschärfte die Direktabnahme.

Tore 1:0 Tim Göttler (57.), 2:0 Marcel Beck (86.). Zuschauer 90.

SV Niederhofen/Ehingen – SV Hausen/Schopflohe 0:1 (0:0). – Die ersten Chancen boten sich der Heimelf: Käser köpfte nach Leister-Freistoß an die Latte und Kleemanns Ball wurde auf der Linie geklärt (11.). Der SVNE verzeichnete ein Chancenplus, Hausen war mit langen Bällen gefährlich. Fall vergab aus drei Metern das 0:1 (47.), gegenüber vergab Kleemann gegen Tormann Schedlbauer und wenig später nach Schmutterer-Vorlage. Das „Tor des Tages“ gelang Marius Schreitmiller als er zum 0:1 einköpfte ( 62.). Die Heimelf konnte in der restlichen Spielzeit den glücklichen Sieg des Tabellen-Schlusslichts nicht mehr verhindern.

Tor 0:1 Marius Schreitmiller (62.). Zuschauer 170.

SG FSV Buchdorf/Daiting – TSV Monheim 4:0 (3:0). – Die Gastgeber erwischten Monheim im Derby kalt und führten durch zwei Treffer von Torjäger Nikolai Kastner früh mit 2:0 (2./16.). Die Gäste traten sehr motiviert auf und hatten insgesamt mehr Ballbesitz, agierten jedoch vor dem Tor zu harmlos. Zudem ließ die bärenstarke Heimdefensive so gut wie nichts zu. So war die Partie nach einem Eigentor (22.) schon früh entschieden. Nach dem Wechsel bot sich das gewohnte Bild: Monheim mit viel Ballbesitz, doch ohne Durchschlagskraft. Den Schlusspunkt zum 4:0 setzte Nikolai Kastner mit seinem dritten Treffer (78.). Erwähnenswert noch die souveräne Spielleitung durch Schiedsrichter Andreas Löw.

Tore 1:0 und 2:0 Nikolai Kastner (2./16.), 3:0 Eigentor (22.), 4:0 Nikolai Kastner (78.). Zuschauer 160.

FSV Flotzheim/Fünfstetten – Lauber SV 2:1 (1:0). – Am Ende der weitgehend fairen Partie stand ein verdienter Heimsieg. Die Gäste kamen früh zur ersten Chance, Matthias Maurer verfehlte dabei frei stehend. In der Folge hatte die SG die Begegnung im Griff. Zunächst verpasste Janik Reile das 1:0 (15.), zwei Minuten später machte es Sven Söllner besser und brachte sein Team in Führung. Ein satter Schuss von Maximilian Muschler klatschte an die Latte des Lauber Gehäuses (26.).

Zum Ende des ersten Durchgangs wurde der LSV agiler und Philip Baumann scheiterte an Heim-Keeper Hannes Scharr. Nach dem Seitenwechsel machten die Gastgeber weiterhin Druck und früh gelang Luka Hofmann das 2:0. Auf der Gegenseite scheiterte Maurer an der Unterkante der Latte (60.), ehe er etwas später den Anschlusstreffer erzielte. In der Schlussphase hätte die SG höher gewinnen können. (fsv)

Tore 1:0 Sven Söllner (15.), 2:0 Luka Hofmann (51.), 2:1 Matthias Maurer (75.). Zuschauer 150.

TSV Wemding – SpVgg Deiningen 0:0. – Das sehenswerte Spitzenspiel war vor großer Kulisse eine bis zum Ende offene und packende Partie. Die erste Chance bot sich Deiningens Dinkelmeier nach Welchner-Vorarbeit (10.). Der Spitzenreiter bemühte sich, aber gegen die gut gestaffelte Gästeabwehr gab es kaum ein Durchkommen. Fensterer schlenzte drüber (23.) und traf den Pfosten (30.), Schweiger und erneut Fensterer scheiterten an Gästekeeper Hahn und der vielbeinigen Deininger Abwehr. Gegenüber verzog Deininger bei der bis dahin besten Gelegenheit (45.). Nach dem Wechsel erhöhte Wemding den Druck, Deiningen setzte auf Konter. So entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit packenden Torszenen auf beiden Seiten. Am Ende hielt Torwart Stefan Hahn gegen Fensterer den Punkt für die Gäste fest.

Tore keine. Zuschauer 180.

