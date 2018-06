16:00 Uhr

Deininger Fußballerinnen: U15-Trip nach Holland Lokalsport

Die U15-Juniorinnen der SpVgg Deiningen nahmen an einem Turnier in den Niederlanden teil.

Team der SpVgg Deiningen bei internationalem Turnier in Ommen.

Von Klaus Jais

Die U15-Juniorinnen der SpVgg Deiningen nahmen bei einem Auslandsturnier in Ommen (Niederlande) teil.

Organisiert von Komm-Mit.de waren sie im Slagharen Freizeitpark in Wigwam-Zelten untergebracht und konnten über den gesamten Aufenthalt die Fahrgeschäfte im Park kostenlos nutzen. Das Fußballturnier fand auf dem Sportgelände in Ommen (Provinz Overijssel) statt, wo acht Rasen- und Kunstrasenplätze gleichzeitig bespielt wurden. Trotz des häufig schlechten Wetters und einigen ausgefallenen Spielen war es für die gesamte Mannschaft eine tolle Erfahrung, da man sich mit anderen Mannschaften aus Deutschland (unter anderem einer Kreisauswahl aus Dortmund) und Holland messen konnte. Nach drei Tagen und langer Heimfahrt kamen alle wieder gesund und ein wenig müde vom anstrengenden Wochenende in Deiningen an. Die Firma Riess stellte drei Kleinbusse zur Verfügung, mit denen die Fahrt sehr angenehm war. Dieser Ausflug war ein Erlebnis, von dem die Mädchen noch lange sprechen werden.

Themen Folgen