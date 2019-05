vor 20 Min.

Deininger Kinder überaus erfolgreich

20-köpfiges Team der SpVgg beeindruckt mit Top-Leistungen

Ein sehr erfolgreiches Gaukinderturnfest erlebten die Mädchen und Buben der Spielvereinigung Deiningen.

Beim diesjährigen Gaukinderturnfest in Bäumenheim startete die SpVgg Deiningen mit 20 Kindern. Für die meisten von ihnen war das ihr erster Wettkampf.

Bereits viele Wochen im voraus wurde fleißig geübt und sogar ein Sondertraining absolviert. Am Wettkampftag zeigten sich dann alle trotz großer Aufregung hochmotiviert und konzentriert. Eltern wie Betreuer waren beeindruckt von den Leistungen, was sich auch in den Platzierungen wiederspiegelte. Insgesamt neun Podiumsplätze, darunter sogar viermal Platz eins, wurden in den verschiedenen Jahrgängen erzielt. Alle können stolz auf ihre Leistung sein. (pm)

Themen Folgen