vor 55 Min.

Dem TV Bopfingen fehlen Spartenleiter

Der Sportverein klagt über einen Mangel an Mitarbeitern. Wird kein Nachwuchs gefunden, fallen wohl künftig Abteilungen weg

Von Mark Masuch

Über einen Mitgliedermangel kann sich der TV Bopfingen nicht beschweren, allerdings fehlen dem Verein junge Spartenleiter. Wenn kein Nachwuchs gefunden wird, könnten in Zukunft Abteilungen wegfallen. Gabriele Schmid, Mitglied des Vorstandsteams, möchte es nicht so weit kommen lassen. Das aktuelle Sorgenkind des TV Bopfingen ist derzeit die Tischtennissparte, deren Spartenleiter mittlerweile 75 Jahre alt ist. Fällt dieser aus oder möchte sein Amt abgeben, gibt es niemanden, der die Abteilung leitet. Daher suchen Schmid und ihre Vorstandskollegen seit geraumer Zeit nach jemandem, der gern übernehmen möchte. Doch die Suche gestaltet sich schwierig. Wenig Zeit und berufliche Verpflichtungen nennt Schmid als Grund, weshalb sich bisher niemand gefunden hat. „Man hätte dann die Verpflichtung, einmal wöchentlich zu einer bestimmten Uhrzeit in der Halle zu stehen“, sagt Schmid, die innerhalb des Vereins für die Kurse Pilates, Erwachsenensport sowie Sport nach Krebs verantwortlich ist. Mundpropaganda erachtet sie als wichtigstes Instrument. „Man muss darüber sprechen.“

Wünschen würde sich Schmid einen Nachfolger im Alter zwischen 25 und 30 Jahren. Auch fehlende Lizenzen wären kein Problem. „Die könnte man nachholen. Die Kosten übernimmt dann der Verein“, sagt sie. Ahnung vom Tischtennissport sollte ein Nachfolger aber natürlich mitbringen.

Ein altersbedingtes Problem könnte in ein paar Jahren auch die Turnsparte bekommen. So gut wie alle Abteilungsleiter seien in ihrem Alter, also 50 plus, sagt Schmid. „Wenn alle zur selben Zeit aufhören, gibt das eine Katastrophe.“ Auch im Bereich Schwimmen könnte der Verein durchaus Unterstützung gebrauchen. Für die kommenden zwei Jahre habe man aber verlässlich jemanden engagieren können, so Schmid. Sollten keine neuen Spartenleiter gefunden werden, befürchtet das Vorstandsmitglied, dass in Zukunft einzelne Abteilungen vorübergehend oder ganz eingestellt werden müssten. Möglich wäre für Schmid auch ein Austausch gegen neue Trend- oder Funsportarten. „Wir würden gerne viel mehr machen, haben viele Ideen, aber an den Leuten dafür mangelt es“, sagt sie.

Zum Beispiel kann derzeit keinerlei Programm für ältere Menschen angeboten werden. Hier braucht es jemanden, der sich um Seniorensport kümmern kann.

Derzeit besteht der Vorstand des Vereins aus sechs Mitgliedern, sieben sollen es laut Satzung sein. Auch hier würde sich Schmid noch Unterstützung wünschen. Jeder sei berufstätig und die Arbeit im Vorstand und in den Sparten ergebe einen zweiten Vollzeitjob, weiß Schmid, die selbst als Optikerin arbeitet.

Dass der TV Bopfingen nicht der einzige Sportverein mit diesem Problem ist, dessen ist sich Schmid bewusst. „Vielen Vereinen geht es so“, sagt sie. Allerdings hätten nicht alle Kummer mit denselben Sportarten. „In Unterschneidheim läuft Tischtennis richtig gut.“ Doch nicht alle Abteilungen des TV haben derzeit Probleme. Der Basketball beispielsweise habe überhaupt keinen Personalmangel, bestätigt Schmid. Als Grund führt sie den aktuellen Spartenleiter an, einen jungen Lehrer, der nach ihrer Ansicht eine tolle Struktur geschaffen habe. „Er ist beliebt und deswegen kommen die Kinder gern zum Basketball.“ Der TV Bopfingen besitzt derzeit rund 1300 Mitglieder und bietet die Sparten Turnen, Fußball, Judo, Leichtathletik, Radsport, Schwimmen, Ski, Tischtennis, Volleyball und Basketball an. Über die sportlichen Aktivitäten hinaus engagieren sich die Mitglieder bei verschiedenen Veranstaltungen in Bopfingen. Auf der Ipfmesse betreibt der Verein regelmäßig ein Kaffee-Zelt.

über den Verein gibt es unter www.tv-bopfingen.de

Themen folgen