Den Start verschlafen

Eugen Berg spielt in dieser Saison im vorderen Paarkreuz und zeigt dabei gegen deutlich höher eingestufte Gegner immer wieder sehr gute Leistungen.

Der TSV Nördlingen kommt in Königsbrunn erst (zu) spät in Schwung. Der 8:4-Endstand klingt deutlicher, als es der Spielverlauf hergibt

Von Georg Kaulfersch

In der Auswärtspartie gegen den TSV Königsbrunn II verhinderte ein Fehlstart der TSV-Ersten einen engeren Ausgang der Begegnung. Dabei schien der Abend für die Nördlinger – trotz verzögerter Anreise – gut zu beginnen: Wider Erwarten war der gegnerische Einser, Christian Klaus, gegen Eugen Berg in höchste Bedrängnis geraten und letzterer hatte in einer spektakulären Partie beim 10:7 im fünften Satz den Sieg bereits auf dem Schläger. Klaus jedoch gelang die Abwehr der Matchbälle und er setzte sich letztlich mit 20:18 durch.

Nach diesem nervenzehrenden Krimi musste der TSV drei klare Niederlagen hinnehmen und lag damit schon früh mit 0:4 zurück. Einen besonders schweren Stand hatte die Mitte, in der auch im zweiten Durchgang kein Spiel gewonnen werden konnte. Aber auch André Hock agierte gegen einen hochmotivierten Markus Tuffentsammer zu zaghaft und verlor mit 1:3.

Mit einer kurzen Ansprache versuchte Tobias Liebl sein Team wieder auf Kurs zu bringen und tatsächlich gelang es, das Ruder zeitweise herumzureißen. Nachdem das hintere Paarkreuz zweimal im fünften Satz gewann, punktete auch das vordere geschlossen. Sichtlich darum bemüht, seine schwache Auftaktleistung vergessen zu machen, spielte Hock erst konzentriert, dann gelöst und zeigte bei seinem 3:1-Sieg gegen Klaus phasenweise sein bestes Tischtennis. Berg wiederum knüpfte an die starke spielerische Leistung seiner ersten Begegnung an, zwang auch Tuffentsammer in den fünften Satz und verließ diesmal als verdienter Sieger den Tisch.

Nun aber wurde der schwache Auftakt den Gästen zum Verhängnis, denn Königsbrunn war nur noch drei Punkte vom Sieg entfernt, die ein derartiges Top-Team jederzeit einstreichen kann. Und so kam es dann auch: Anschließend gingen zwei Punkte in der Mitte an die Hausherren.

Gnadenlos effektiv zeigte sich dabei Simon Klotz, der immer wieder mit seiner wuchtigen Vorhand punktete und weder Marcel Kirschner noch Ilja Groß einen einzigen Satzgewinn erlaubte. Er ist an dieser Position zweifelsohne zu den überragenden Akteuren der Liga zu zählen. Den finalen Siegpunkt für das Heimteam verbuchte Robert Mann, der gegen Liebl alle engen Sätze gewann, sodass die 1:3-Niederlage Sven Svendsens den 4:8-Endstand besiegelte.

„Heute hatten wir den ersten Vergleich mit einer der Spitzenmannschaften in Bestbesetzung“, resümierte Tobias Liebl. „Dabei wurde deutlich, dass gegen solche Teams einzelne gute Leistungen von uns nicht reichen. Wir müssen als gesamtes Team von Anfang an da sein, haben aber den Start völlig verschlafen. Das ist umso ärgerlicher, weil uns nur zwei Spiele zum Unentschieden gefehlt haben und wir die spielerischen Mittel hatten, das hohe Tempo mitzugehen.“

Liebl zeigt sich jedoch zuversichtlich, dass eine geschlossene Teamleistung demnächst wieder zum Sieg führen wird. Einen solchen wollen die Nördlinger Ballkünstler in der nächsten Heimpartie am 17. Oktober ab 18 Uhr gegen den SC Siegertshofen einfahren.

