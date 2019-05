vor 55 Min.

Den Tabellennachbarn überholt

Sieben Tore hat Rebecca Fritz in ihrer ersten Saison für den SC Athletik Nördlingen bislang erzielt.

Athletik gewinnt letztes Heimspiel der Saison deutlich

Am Vatertag reiste der TSV Ottobeuren zum Nachholspiel in der Frauen-Bezirksoberliga nach Nördlingen. Beim letzten Spiel der Saison an der Augsburger Straße standen sich die zwei Tabellennachbarn gegenüber. Nachdem die Allgäuerinnen mit 29 Punkten auf dem sechsten Platz standen und die Athletik-Frauen mit nur zwei Punkten weniger auf Platz sieben, war man darauf bedacht, mit einem weiteren Sieg diesen noch möglichen Tabellensprung zu machen.

Dies merkte man auch in der Anfangsphase des Spiels. Eine Hereingabe von Melanie Bengesser fand noch keinen Abnehmer. Auch eine Flanke von Luise Rohrer auf den zweiten Pfosten konnte Bengesser nicht nutzen. Nach diesen ersten Minuten stellte sich Ottobeuren besser ein und bekam so etwas mehr an Spielanteilen. Da aber beide Abwehrreihen gut standen, blieben klare Chancen Mangelware und das Spielgeschehen fand hauptsächlich im Mittelfeld statt.

Die Nördlingerinnen kamen mit Schwung aus der Kabine und nach zwei Minuten fand ein Freistoß von Melanie Dürr, der noch von einer Allgäuer Spielerin verlängert wurde, die freistehende Rohrer im Fünf-Meter-Raum, die zur Führung einnetzte. Weitere Abschlüsse von Pauline Wünsch, Gudrun Stähle und Sarah Eberhardt waren allesamt zu hoch angesetzt.

In der Schlussphase noch zwei Tore von Rebecca Fritz

Das 2:0 gelang dann Rebecca Fritz, die über die rechte Seite von Bengesser freigespielt wurde und mit ihrem Abschluss ins lange Eck belohnt wurde (77.). Kurz vor Ende der Partie dann noch das dritte Athletik-Tor. Ein wunderschöner Diagonalball von Eberhardt auf Fritz, die den Ball überragend annahm und in die Maschen schlenzte (87.). Dies war dann auch der Schlusspunkt in einer sehr fairen Partie. (anwa)

SC Athletik Gröner; Bissinger, Dürr, Radajewski, Rohrer, Eberhardt, Stähle, Bengesser, Fritz, Wünsch, Nieß.

Themen Folgen