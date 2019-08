00:03 Uhr

Der Aufsteiger führt die Tabelle an

Mönchsdeggingen mit zweitem Sieg im zweiten Spiel. Wemdinger Kantersieg

SG Munzinger SV/FC Birkhausen – TSV Wemding 0:5 (0:2). – Die Zuschauer sahen einen hochverdienten Gästesieg, der aufgrund individueller Fehler so deutlich ausfiel. Das frühe 0:1 erzielte Manuel Fensterer, der einen Angriff über links sicher abschloss (4.). Das 0:2 war eine Kopie des 0:1, Fensterer traf diesmal im Nachschuss (26.). Nach schöner Flanke köpfte Cedric Schweiger zum 0:3 ein (52.) und als die Abwehr nicht sauber klärte, staubte Sandro Morena zum 0:4 ab (64.). Als ein Verteidiger unter dem Ball durchsprang, schob Daniel Kröll zum 0:5-Endstand ein (87.).

Tore 0:1 und 0:2 Manuel Fensterer (4./26.), 0:3 Cedric Schweiger (52.), 0:4 Sandro Morena (64.), 0:5 Daniel Kröll (87.). Zuschauer 80.

SG Alerheim – TSV Monheim 1:3 (1:1). – Die ersten Heimszenen besaßen Bauer und Schmidt, gegenüber klärte Tormann Leonhard gegen Theil (23.). Patrick Henle nutzte eine Alerheimer Konfusion zum 0:1 (25.) und hätte sogar erhöhen können (34.). Doch in der Monheimer Drangphase traf Felix Wende per Lupfer zum 1:1 (44.). Nach dem Wechsel „plätscherte“ das Spiel dahin, bis Schmidt am Gästetor vorbei schob und ihm danach ein Strafstoß verwehrt blieb. So entschied der Gast die Partie, als Heuberger nach Notbremse „Rot“ sah, Luca Keppler den Freistoß zum 1:2 verwandelte (78.) und Christopher Teil einen Konter zum 1:3 abschloss (83.).

Tore 0:1 Patrick Henle (25.), 1:1 Felix Wende (44.), 1:2 Luca Keppler (78.), 1:3 Christopher Teil (83.). Zuschauer 100.

TSV Mönchsdeggingen – SG FSV Buchdorf/Daiting 1:0 (0:0). – Im Duell der Aufsteiger gelang dem TSV der zweite Sieg im zweiten Spiel. Die Gäste besaßen die ersten Chancen durch Schmid und Rößner, gegenüber schoss Heuberger zu schwach. Als Käser alleine aufs Heimtor zulief, rettete Tormann Göttler glänzend. Im zweiten Abschnitt besaßen die Gastgeber die besseren Möglichkeiten. Bäurle und Turzer scheiterten, ehe Christian Turzer einen Strafstoß zum 1:0 verwandelte (78.). Meyer verpasste das 2:0, was sich beinahe gerächt hätte, als Mödinger aus 25 Metern die Latte des Heimtores traf (90.+5).

Tor 1:0 Christian Turzer (78., Foulelfmeter). Zuschauer 90.

SG FSV Flotzheim/Fünfstetten – SV Niederhofen/Ehingen 4:1 (2:1). – Ein verdienter Heimsieg mit einer geschlossenen Teamleistung. Der FSV hatte die Partie von Beginn an im Griff und Paul Hauk traf nach Knechtels Vorarbeit zum frühen 1:0 (12.). Trotz weiterer Heimangriffe köpfte Markus Käser mit der ersten Gästechance zum 1:1 ein (39.). Erneut war Hauk nach Knechtel-Vorlage zum 2:1 zur Stelle (41.) und auch nach der Pause blieben die Platzherren am Drücker. Patrick Leinfelder erhöhte nach schönem Solo auf 3:1 (59.), ehe wiederum Paul Hauk nach Vorarbeit von Leinfelder das 4:1 perfekt machte (90.).

Tore 1:0 Paul Hauk (12.), 1:1 Markus Käser (39.), 2:1 Paul Hauk (41.), 3:1 Patrick Leinfelder (59.), 4:1 Paul Hauk (90.). Zuschauer 85.

SpVgg Ederheim – SpVgg Deiningen 2:3 (2:2). – 130 Zuschauer sahen eine rasante Partie. Nach ersten Ederheimer Chancen köpfte Markus Zöllner eine Ecke zum 1:0 ein (18.). Christoph Kolitsch spritzte in Brenners Volley-Abnahme und schob zum 2:0 ein (21.), doch Matthias Bosch schloss zum 2:1 ins lange Eck ab (23.). Eine Hereingabe verwertete Michael Jais zum 2:2 (33.), gegenüber scheiterte Brenner an Tormann Hahn. Nach dem Wechsel Chancen auf beiden Seiten, ehe Tim Betzler aus dem Gewühl zum 2:3 traf (64.). Trotz roter Karte für Möhnle hätte Ederheim durch Gröninger und Gebele (80./87.) das 3:3 erzielen können, für Deiningen war Kempter brandgefährlich (75./90.).

Tore 1:0 Markus Zöllner (18.), 2:0 Christoph Kolitsch (21.), 2:1 Matthias Bosch (23.), 2:2 Michael Jais (33.), 2:3 Tim Betzler (64.). Zuschauer 130.

Gästen gelingt in Unterzahl das Siegtor

SV Schwörsheim/Munningen – SV Hausen/Schopflohe 0:1 (0:0). – Die erste Hälfte des ausgeglichenen Spiels verlief weitgehend im Mittelfeld. Die Heimelf versuchte spielerische Akzente zu setzen, doch Leberle scheiterte aus kurzer Distanz an Gästetormann Fall (47.). Gegenüber flog Marius Schreitmillers Freistoß knapp übers Tor (70.) und ein weiterer gefährlicher Ball strich knapp über die Latte (73.). Trotz Unterzahl nach einer gelb-roten Karte gelang den Gästen der glückliche Siegtreffer, als Stefan Reiber einen Konter zum 0:1 abschloss.

Tor 0:1 Stefan Reiber (90.). Z. 100.

Sportclub D.L.P. – TSV Wolferstadt 3:3 (0:1). – Trotz erster Heimchancen von Meier und Ulrich schob Robert Hofmann zum 0:1 ein (28.). Heinze schoss übers Gästetor (43.), ehe Josef Schreiber für den nun auftrumpfenden Gast erhöhte (47.) und erneut Hofmann vor dem herauseilenden Wurm zum 0:3 traf (51.). Doch die Gastgeber steckten nicht auf und Pascal Heinze gelang aus Kurzdistanz das 1:3 (60.). Obwohl Heimakteur Hertle in der hektischen Schlussphase Gelb-rot sah (76.), verkürzte der starke Heinze auf 2:3 und Christoph Ulrich setzte einen Freistoß zum 3:3 in den Winkel. (aku)

Tore 0:1 Robert Hofmann (28.), 0:2 Josef Schreiber (47.), 0:3 Robert Hofmann (51.), 1:3 und 2:3 Pascal Heinze (60., 90.+4), 3:3 Christoph Ulrich (90.+6). Zuschauer 200.

