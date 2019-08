16:08 Uhr

Der Druck für den TSV wird größer

Von diesen drei Akteuren spielt am Samstag keiner für den TSV Nördlingen. Florian Lamprecht (links) ist zum VfB Eichstätt gewechselt, wo er bisher in allen Spielen in der Startelf stand. Felix Käser (Mitte) wurde vergangene verletzt und Jonas Halbmeyer (rechts) fällt nach seiner Knie-Operation für drei Monate aus.

Nur mit endlich mal drei Punkten kann der TSV Nördlingen seine Tabellensituation entscheidend verbessern. Das Heimspiel gegen Schwaben Augsburg scheint eine gute Gelegenheit dafür.

Von Klaus Jais

Noch beträgt für den Fußball-Bayernligisten TSV Nördlingen der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz nur drei Punkte, doch bei weiterer Erfolglosigkeit wird die Schere immer breiter. Jetzt folgen zwei Heimspiele in Folge gegen Mannschaften in unmittelbarer Reichweite. Das erste davon steigt heute um 17 Uhr im Gerd-Müller-Stadion gegen den drei Punkte entfernten TSV Schwaben Augsburg. Eine Woche später ist dann der SSV Jahn Regensburg II zu Gast.

„Nach zuletzt sehr stabilen Leistungen konnten wir im letzten Auswärtsspiel in Ismaning die guten Trainingseindrücke unter der Woche nur in der Anfangsphase der Partie umsetzen. Nach dem groben Foulspiel gegen Felix Käser war mein Team sichtlich geschockt und fast schon gelähmt in ihrer Aktivität. Sicherlich sind solche Momente während eines Spieles oftmals schwer zu verdauen, doch dass wir so den Faden verloren haben, ist für mich nur sehr schwer zu verstehen und können wir uns auch kein zweites Mal leisten“, meint TSV-Trainer Andreas Schröter zur bislang höchsten Saisonniederlage (1:4). In der internen Trefferliste des TSV Nördlingen führt mit Marco Haller ein defensiver Mittelfeldspieler mit drei verwandelten Elfmetern, die Stürmer Meir, Alexander Schröter und Buser haben zusammen lediglich vier Treffer erzielt, weshalb Coach Andreas Schröter fordert: „Insbesondere die Torgefahr muss wieder von mehreren Spielern ausgehen.“ Die Leistung von Ismaning sei ausführlich im Trainerteam als auch mit der gesamten Mannschaft analysiert worden: „Wir haben uns im Ergebnis insbesondere auf eine Intensivierung in den Punkten Selbstkritik, Respekt, Teamfähigkeit, Verantwortung und Disziplin verständigt“, so der TSV-Trainer. Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Abwehrchef Felix Käser werde es gegen den TSV Schwaben Augsburg wohl zwangsläufig zu einer Veränderung der taktischen Grundordnung kommen. Und weiter: „Durch die magere Punktausbeute des Saisonstarts bekommen die folgenden Begegnungen für uns bereits Endspielcharakter. Der Druck ist groß und wird von uns nur mit Erfolgserlebnissen zu steuern sein“, glaubt Schröter.

Torwart Martin fällt mindestens zwei Wochen aus

Die Personalsituation verschärfte sich mit der Verletzung von Felix Käser. Torwart Daniel Martin wurde am Mittwoch aufgrund seiner letztjährigen Kopfverletzung nochmals operiert (Metallplatte entnommen) und fällt daher mindestens für zwei Wochen aus. Des Weiteren muss der TSV auf die Urlauber Patrick Michel und Julian Bosch sowie den Langzeitverletzten Jonas Halbmeyer verzichten.

Der TSV Schwaben Augsburg hat bislang zwei Spiele gewonnen (gegen den TSV 1860 München II und in Ismaning), einmal unentschieden gespielt und viermal verloren. Zuletzt unterlag man im Derby dem TSV Schwabmünchen mit 1:3 und das nach einer schnellen 1:0-Führung und obwohl sich die Schwaben-Ritter in der ersten Hälfte wesentlich präsenter zeigten. Schwabmünchens Coach Paolo Maiolo merkte an: „Zur Halbzeit hätte der TSV Schwaben Augsburg auch schon mit 3:0 führen können, wir haben überhaupt nicht in dieses Spiel gefunden.“ In der zweiten Hälfte drehte sich die Partie in eine ganz andere Richtung, dennoch sagte Maiolo: „Schwaben Augsburg war heute zwar die bessere Mannschaft und unter dem Strich hätte es auch 8:6 für Schwaben ausgehen können – das war eine ganz offene Geschichte.“

Von den insgesamt elf Neuzugängen spielten zuletzt drei in der Anfangsformation: Torwart Fabio Zeche kam vom FC Memmingen, Lukas Glade spielte beim FV Illertissen II und Verteidiger Marllex Abdulai war zuletzt vereinslos. Neu ist auch der Trainer: Markus Deibler (40) trainierte vorher drei Jahre Türkspor Neu-Ulm. Er war aber auch schon Trainer der TSG Thannhausen und des FV Illertissen II.

Themen Folgen