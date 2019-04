00:05 Uhr

Der FC Pflaumloch ist gut aufgestellt

Klaus Puchinger und Karl Streinz erhalten den Ehrenbrief für 50 Jahre Vereinstreue. Stabile Mitgliederzahlen, aber Nachwuchssorgen im Jugendfußball

Von Gabi Neumeyer

Als finanziell und personell gut aufgestellt hat sich der FC Pflaumloch jüngst bei seiner Mitgliederversammlung präsentiert. Die Neuwahlen gingen zügig über die Bühne. 36 Mitglieder wurden für ihre langjährige Vereinstreue geehrt

Der Vorstand Mitgliedswesen Hans Neumeyer leitete die Versammlung und blickte in seinem Jahresbericht mit dem Maibaumfest, dem ersten Elf-Meter-Cup und dem Faschingsball auf erfolgreiche Veranstaltungen des Vereins zurück. Er dankte allen Helfern für ihre Mitarbeit, bedauerte aber gleichzeitig, dass der Kreis der Helfer größtenteils immer aus den gleichen Personen bestünde. „Helfen Sie mit, sonst können wir unsere Feste eines Tages nicht mehr durchführen“, sagte er. Er sprach von stabilen Mitgliederzahlen, derzeit sind es 379. Sein Dank galt allen Übungsleitern, sowie der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit. Die für die Finanzen verantwortliche Monika Puchinger sprach von einen „rekordverdächtigen Ergebnis“ im zurückliegenden Vereinsjahr. Der Vorstand Sportbetrieb Klaus Puchinger nannte das Jahr „turbulent“, erinnerte an das wiederholte Scheitern der SG Riesbürg in der Relegation und bezeichnete den Jugendfußball als derzeit größte Baustelle. Um die Jungen und Mädchen im Fußballbetrieb zu halten, regte er eine Reformänderung „hin zu mehr Spaß und weniger Druck“ an, wie sie ab der Saison 2019/20 in Bayern praktiziert werden solle. Fußball-Abteilungsleiter Timo Schwarz berichtete, dass die SG auch dieses Jahr wieder um den Aufstieg mitspiele und das Trainerduo Hans Kraus und André Müller zum Saisonende aufhöre. Abteilungsleiterin Jedermannsport Ute Lang zeichnete das Bild einer lebendigen Abteilung mit 13 verschiedenen Sportangeboten, neun Übungsleitern und zwei Gruppenverantwortlichen. Das Mutter-Kind-Turnen mit 53 Kindern in zwei Gruppen sei sogar so erfolgreich, dass derzeit für Kleinkinder von außerhalb Pflaumlochs ein Aufnahmestopp gelte.

Vor den Wahlen verabschiedete Hans Neumeyer das scheidende Vorstandsmitglied Irmgard Feige und dankte ihr für ihr herausragendes Engagement. Die Wahlen bestätigten Monika Puchinger (Vorstand Finanzen), Roland Hammer (Vorstand Öffentlichkeitsarbeit), Klaus Puchinger (Vorstand Sportbetrieb) und Hans Neumeyer (Vorstand Mitgliedswesen) in ihren Ämtern. Der Posten des Vorstands Veranstaltungen blieb unbesetzt. Wiedergewählt als Schriftführerin wurde Michaela Schmidbaur, ebenso wie beide Abteilungsleiter. Dem neuen Vereinsrat gehören Julia Feige, Markus Bergdolt, Lena Neumeyer, Holger Graf, Franziska Pohl, Simon Stark, Matthias Neumeyer, Thomas Neumeyer, Christian Rahm, Andreas Wick und Patrick Chevalier an. Bürgermeister Willibald Freihart würdigte das gute Miteinander von Verein und Gemeinde.

Für langjährige Vereinstreue ehrten Roland Hammer und Irmgard Feige 36 Mitglieder. Die höchste Auszeichnung des Vereins, der Ehrenbrief für 50-jährige Vereinstreue, ging an Klaus Puchinger und Karl Streinz.

15 Jahre: Melanie Schwarz, Martina und Sarah Ebert, Franziska Uhl, Matthias Brand, Christoph Raab, Hasan Ali Gülmez, Besnik Iljazi, Ulrich, Sandra und Amelie Reinle, Lena Rühl, Nadine Hammele, Andreas Wick, Christan Rahm.– 25 Jahre: Nathalie Puchinger, Lisa Weng, Steffen Lang, Felix Schmidt, Valerie und Julian Schwarz, Bernadette Frey, Andreas Klaus, Ursula Helbig, Michaela Faller, Alexandra und Michael Uhl und Peter Strobel.– 40 Jahre: Bernd Schleicher, Hans-Peter Lang, Erna Gebele, Heide Werrlein, Heike Rühl und Marga Venzmer.

