00:03 Uhr

Der Lauber SV muss nachsitzen

Vorletzter Platz nach 1:3-Niederlage bei D.L.P. Meister und Vizemeister quittieren Heimniederlagen

SG Birkhausen/Munzingen – SV Hausen/Schopflohe 5:1 (2:1). – Dank ihres Torjägers Tobias Grimmeisen und des überragenden Torwarts Simon Mielich feierte die Heimelf einen klaren Sieg. Aus zehn Metern traf Grimmeisen zum frühen 1:0 (12.), doch ein Eigentor brachte das 1:1 (28.). Erneut Grimmeisen sorgte per Foulelfmeter für den 2:1-Pausenstand (42.) und Tobias Giesemann erhöhte nach schönem Spielzug auf 3:1 (57.). Grimmeisens Flachschuss und (73.) Christian Westphals Handelfmeter (82.) sorgten für den etwas zu hohen 5:1-Endstand.

Tore 1:0 Tobias Grimmeisen (12.), 1:1 Eigentor (28.), 2:1 Tobias Grimmeisen (42., Foulelfmeter), 3:1 Tobias Giesemann (57.), 4:1 Tobias Grimmeisen (73.), 5:1 Christian Westphal (82., Handelfmeter). Zuschauer 80.

SV Schwörsheim/Munningen – SV Niederhofen/Ehingen 1:1 (0:1). – In einem kampfbetonten Spiel gaben zu Beginn die Gäste den Ton an. Zwar scheiterte Kleemann per Strafstoß an Heimtormann Zellinger (5.) und Hertle klärte auf der Linie (28.), doch Michael Meyr verwandelte einen Foulelfmeter zum verdienten 0:1 (32.). Nach dem Wechsel vergab Stefan Kienberger zunächst (50.), traf dann jedoch mit herrlichem Seitfallzieher zum 1:1 (64.). Die Heimelf war dem Sieg näher, doch Eber per Kopf (68.) sowie Mario Hertle (72.) und Schwarzländer (90.+3) verfehlten das Gästetor.

Tore 0:1 Michael Meyr (32., Foulelfmeter), 1:1 Stefan Kienberger (64.). Zuschauer 250.

TSV Oettingen – TSV Wemding 2:3 (1:3). – Mit einem Schuss von der Strafraumgrenze traf Florian Veit zum schnellen 0:1 (3.), gegenüber glich Lukas Stowasser aus 16 Metern zum 1:1 aus (12.). Rudewig zielte knapp am Gästetor vorbei, doch mit einem Doppelschlag trafen Dominik Ratschker per Volleyschuss und erneut Veit nach einer Unachtsamkeit zum 1:3-Pausenstand (44./45.). Spielertrainer Christoph Greiner verkürzte noch auf 2:3 (71.), doch trotz einiger Chancen wollte dem Meister der Ausgleich nicht mehr gelingen.

Tore 0:1 Florian Veit (3.), 1:1 Lukas Stowasser (12.), 1:2 Dominik Ratschker (44.), 1:3 Florian Veit (45.), 2:3 Christoph Greiner (71.). Zuschauer 100.

TSV Wolferstadt – TSV Harburg 0:3 (0:2). – Das Match des Zweiten gegen den Dritten gewannen die Gäste verdient. Nach verhaltenem Beginn ohne zwingende Chancen setzte sich Florian Knöferle durch und traf zum 0:1 (28.), ehe Matthias Pickel erhöhte (37.) Nach dem Wechsel kam die Heimelf besser zur Geltung, doch Harburgs Kaufmann klärte zweimal auf der Linie. Nach Vogts Zuspiel erzielte erneut Matthias Pickel das 0:3 (59.). Trotz guter Möglichkeiten gelang dem Vizemeister kein Treffer mehr.

Tore 0:1 Florian Knöferle (28.), 0:2 und 0:3 Matthias Pickel (37./59). Zuschauer 80.

Sportclub D.L.P. – Lauber SV 3:1 (2:1). – In einem offenen Schlagabtausch ging die Heimelf als verdienter Sieger vom Platz. Gästekeeper Lechner lenkte Schäbles Ball an die Latte (5.), ehe Nico Renner per Foulelfmeter zum 1:0 traf (11.). Postwendend glich Steffen Trollmann nach Fackler-Zuspiel zum 1:1 aus (12.), danach folgte die beste Lauber Phase. Doch Christoph Ulrich traf mit sehenswertem Freistoß zum 2:1 ins Dreieck (37.). Lechner parierte klasse gegen Herrle und Ulrich (60./65.), bevor Pascal Heinze den 3:1-Endstand markierte (80.).

Tore 1:0 Nico Renner (11., Foulelfmeter), 1:1 Steffen Trollmann (12.), 2:1 Christoph Ulrich (37.), 3:1 Pascal Heinze (80.). Zuschauer 100.

TSV Monheim – SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau 6:0 (2:0). – Das erste Tor erzielte Patrick Henle nach einem hohen Ball. Kurz darauf agierte er als Vorbereiter für Lukas Felbinger, der den Ball sehenswert ins linke Eck jagte. Monheim nahm danach das Tempo etwas raus. In der 60. Minute war es erneut Henle, der für Felbinger quer zum 3:0 auflegte. Kurz darauf nutzte Christopher Theil einen Schnitzer des SG-Torwarts zum nächsten Tor. Leon Lapo erhöhte nach einem Freistoß und durch einen schönen Sololauf über den halben Platz erzielte Timo Kotter den Treffer zum 6:0-Endstand.

Tore 1:0 Patrick Henle (8.), 2:0 und 3:0 Lukas Felbinger (15./57.), 4:0 Christopher Theil (60.), 5:0 Edison Leon Lapo (71.), 6:0 Timo Kotter (80.). Zuschauer 130.

SG FSV Flotzheim/Fünfstetten – SpVgg Ederheim 1:2 (0:1). – Für die Heimelf verpassten Max Muschler, Janik Reile und Sven Söllner, auf der Gegenseite boten sich Möglichkeiten für Dominik Doppelbauer und Simon Pompe, der schließlich die SpVgg auch in Führung brachte. Zwei Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Lars Möhnle für die Gäste. In der Folge agierte die SG energischer, hatte mehr Ballbesitz und kam zu Torchancen. Zunächst scheiterte Tobias Biller per Kopf, dann erzielte Jürgen Lechner in der 76. Minute per Freistoß den Anschlusstreffer. In der Schlussphase scheiterte Max Muschler noch an Ederheims Keeper und verpasste knapp den Ausgleich.

Tore 0:1 Simon Pompe (35.), 0:2 Lars Möhnle (47.), 1:2 Jürgen Lechner (76.). Zuschauer 70

