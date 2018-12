vor 22 Min.

Der SV Holzkirchen schnappt sich das Finalticket

Im Endspiel des schwäbischen Vorrundenturniers gelingt dem Bezirksligisten ein überraschend klarer 3:0-Finalerfolg gegen den Gastgeber TSV Nördlingen. Am 12. Januar geht’s in Günzburg weiter.

Von Klaus Jais

Zum zweiten Mal nach 2017 fährt der SV Holzkirchen zum Endturnier der schwäbischen Futsalmeisterschaften, das am Samstag, 12. Januar, in der Günzburger Rebayhalle stattfinden wird. Im Finale des Vorrundenturniers in der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle siegte der SVH gestern Abend vor rund 300 Zuschauern gegen den TSV Nördlingen mit 3:0. Der TSV war letztmals vor drei Jahren beim Endturnier vertreten.

Die Gruppe eins war die torreichere, aber nicht unbedingt spannendere Gruppe. Die SSV Dillingen gewann locker gegen den SV Roggden 3:0, wobei der später zum besten Feldspieler gewählte Furkan Akaydin bereits mit zwei Treffern aufhorchen ließ. Der A-Klassist war bemüht, hatte aber dennoch eine limitierte Spielweise. Richtig niveauvoll war das zweite Spiel dieser Gruppe zwischen dem TSV Nördlingen und der SSV Dillingen. Die Rieser führten durch die Treffer von Alexander Schröter und Moritz Taglieber bereits 2:0, doch die sehr präsenten Donaustädter glichen durch Lars Jaud und Hoti Algert aus. Per Strafstoß gelang Sascha Hof das 3:2, doch 30 Sekunden vor dem Spielende traf Akaydin zum 3:3-Endstand. Im letzten Spiel dieser Gruppe führte der TSV Nördlingen frühzeitig gegen den SV Roggden durch das Tor von Hof 1:0. Doch erst in der Schlussminute gelangen zwei weitere Treffer zum 3:0-Endstand. Da Dillingen und Nördlingen nun punkt- und torgleich waren, musste ein Siebenmeter-Schießen die Entscheidung über die Platzierung bringen. Beim TSV trafen sieben Akteure, während bei der SSV Adonis Isufi vorbei schoss.

In Gruppe zwei fielen in drei Spielen nur acht Tore. Der TSV Wertingen gewann durch zwei Treffer von Maximilian Beham gegen den TSV Monheim mit 2:1. Für die Albstädter hatte Lukas Felbinger per Freistoß das zwischenzeitliche 1:1 erzielt. Der SV Holzkirchen kam in seinem Auftaktspiel gegen den TSV Wertingen zu einem knappen 1:0-Sieg (Torschütze war Tobias Demel), sodass im zweiten Gruppenspiel gegen den TSV Monheim bereits ein Remis reichte. Der TSV ging zwar durch Felbinger in Führung, doch Jannik Beck (8.), Marcel Köhnlein (18.) und Armin Rau (20.) sorgten für den zweiten Sieg.

Sehr unterschiedlich verliefen die beiden Halbfinalpaarungen. Der TSV Nördlingen stellte gegen den TSV Wertingen schon nach zwei Minuten durch Hof die Weichen auf Sieg. Mit zwei weiteren Toren machte Hof seinen Hattrick perfekt. In der zweiten Halbzeit markierte Rudolf Dahms mit einem herzhaften Schuss unter die Latte den 4:0-Endstand. Mit zwei starken Paraden hielt TSV-U19-Keeper Fabian Dorschky seinen Kasten sauber.

Im zweiten Halbfinale zwischen dem SV Holzkirchen und der SSV Dillingen passierte in der ersten Halbzeit nicht viel; beide Teams neutralisierten sich auf allerdings hohem technischen Niveau. Erst fünf Minuten vor Spielende wurde die Partie richtig lebhaft. Dominik Rau vergab noch die Führung, die dann Danny Draxler mit einem strammen Rechtsschuss besorgte. Armin Rau scheiterte an Torwart Felix-Adrian Körber, der vor einigen Jahren einige Zweitligaeinsätze beim 1. FC Heidenheim hatte. Auf der anderen Seite ließ Lars Jaud die Großchance zum 1:1 liegen und Akaydin scheiterte an Torwart Schröppel.

Es waren Tempo und Rasse im Spiel. Zwei Minuten vor Spielende brachte Stefan Neuwirt einen Zehn-Meter-Strafstoß nicht an Torwart Körber vorbei. Jaud vergab erneut das 1:1, das dann Thomas Kratz 25 Sekunden vor Spielende erzielte. Doch drei Sekunden vor der Schlusssirene fiel der 2:1-Siegtreffer für die Rieser: Demel war von Jaud heftig gefoult worden, der dafür die rote Karte erhielt, und Armin Rau hämmerte den Strafstoß kompromisslos in den Winkel.

Im rein Rieser Endspiel hatte der TSV Nördlingen die ersten Chancen, doch Jakob Mayer traf den Pfosten und den Abpraller köpfte er drüber. Auf der anderen Seite verhinderte Torwart Dorschky gegen Massimiliano Porcari und Tuncay Havur einen Rückstand. Eine Riesenchance vergab noch in der ersten Halbzeit Genrich Morasch (TSV) völlig alleinstehend. Eineinhalb Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, als Porcari per Freistoß an der Mauer vorbei zum 1:0 traf. Neuwirt visierte das Außennetz an und eine glänzende Kombination zwischen Havur und Beck führte vier Minuten vor Spielende zum 2:0 für den SVH. Nun erst machten sich die SVH-Fans so lautstark bemerkbar, wie man das aus früheren Jahren gewohnt war. U19-Spieler Mario Taglieber scheiterte noch an Schröppel und auf der anderen Seite wurde Dominik Raus engagierter Körpereinsatz mit dem 3:0-Endstand belohnt. In der Schlussminute kassierte TSV-Keeper Dorschky nach einem zu harten Einsteigen gegen Havur noch die Rote Karte.

