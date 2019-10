vor 13 Min.

Der Saisonstart ist endgültig geglückt

Auch bei der Heimpremiere gelingt der TSV-Ersten ein sicherer Erfolg

Nach dem ungefährdeten Auswärtssieg gegen den TSV Harburg vor drei Wochen debütierte die erste Herrenmannschaft des TSV Nördlingen erstmals in dieser Runde in der Schillerhalle. Vor guter Zuschauerkulisse hielt sie den TSV Gersthofen mit 9:5 zwar deutlich auf Distanz, musste dabei aber die eine oder andere enge Situation überstehen.

So zeigten sich die TSV-Doppel zum Auftakt nervös und konnten nur mit Mühe einen frühen 1:2-Rückstand abwenden. Im vorderen Paarkreuz wartete anschließend mit Jerome Fisher ein Gegner, dessen wuchtige und platzierte Vorhand den Nördlingern noch aus der vergangenen Saison in Erinnerung sein dürfte. Umso überraschender war es, dass André Hock in der Spitzenpartie gegen den laufstarken Linkshänder ein einseitiges 3:0 für sich verbuchen konnte. Mit variablem Aufschlagspiel und präzisen Eröffnungen verhinderte Hock, dass Fisher ihm sein Spiel aufzwang und punktete selbst mit sicheren Topspins.

Nach zwei engen Partien im mittleren Paarkreuz – darunter ein Fünf-Satz-Sieg von Eugen Berg und eine Fünf-Satz-Niederlage von Sven Svendsen – bog der TSV dank eines sauberen Auftritts auf Position fünf und sechs rasch auf die Siegerstraße ein. Marcel Kirschner und Tobias Liebl gewannen ihre Begegnungen und erspielten gemeinsam mit einem weiteren Sieg von André Hock über Stefan Liepert den 7:3 Zwischenstand.

Die Niederlage von Ilja Gross, der an diesem Abend mit dem temporeichen Offensivspiel von Fisher überfordert war, und ein 0:3 von Eugen Berg gegen den wie eine „Gummiwand“ blockenden Hermann Rehm ließen kurzzeitig noch einmal Spannung aufkommen. Dann gewann Svendsen jedoch seine zweite Partie und Kirschner war es vorbehalten, mit einem souveränen 3:0 gegen Mario Delle Rose den 9:5-Endstand zu sichern.

Ähnlich erfolgreich verlief das Wochenende auch für alle weiteren Mannschaften der Abteilung. Während die Jugend ein 9:1 gegen den TSV Rain/Lech verbuchte, bezwangen die zweite und dritte Herrenmannschaft ihre Gegner mit 9:5 und 9:6. (gka)

TSV Nördlingen I – TSV Gersthofen I 9:5. – Hock/Svendsen - Freundlinger/Delle Rose 3:2, Gross/Kirschner - Liepert/Fisher 0:3, Berg/Liebl - Rehm/Niesseler 3:1, Hock - Fisher 3:0, Gross - Liepert 1:3, Svendsen - Rehm 2:3, Berg - Freundlinger 3:2, Kirschner - Niesseler 3:1, Liebl - Delle Rose 3:2, Hock - Liepert 3:1, Gross - Fisher 0:3, Svendsen - Freundlinger 3:0, Berg - Rehm 0:3, Kirschner - Delle Rose 3:0

