Der Saisonstart ist geglückt

Wechinger Wörnitzschützen sind am ersten Wettkampftag zweimal erfolgreich. Nicht alle Akteure präsentieren sich bereits in Top-Form.

Von Kathrin Mädler

Die Wörnitzschützen aus Wechingen eröffneten die Schwabenliga-Saison 2019/2020 gegen den Aufsteiger Binswangen. Einen Fehlstart legte Daniel Keiling hin, der seinem Gegner mit 88 Zählern in der ersten Serie den Weg zum Einzelpunkt ebnete. Ähnlich erging es Markus Groß, der gleich zu Beginn mit fünf Ringen zurücklag und trotz einer 99er-Serie nicht mehr aufholte. Als hätte es nie eine Sommerpause gegeben, zwang Katja Schröppel ihren Kontrahenten dank einer 99er- und 97er-Serie in die Knie. Thomas Groß baute Runde für Runde seinen Vorsprung aus und gewann mit einer Differenz von sechs Zählern souverän. Ein Duell auf Augenhöhe lieferten sich Katharina Kuhn und ihr Kontrahent. Erst mit den letzten zehn Schuss (98 Ringe) drehte die Rieserin das Match zu ihren Gunsten. Mit einem 3:2-Sieg erwischten die Wechinger einen vielversprechenden Start für die nächsten Wettkämpfe.

Das zweite Aufeinandertreffen bestritten die Wechinger gegen den Gastgeber Breitenthal. In gewohnt starker Manier trumpfte Katja Schröppel mit 98 Ringen auf und behielt die Oberhand über ihren Duellpartner. Besser als am Vormittag machte es Daniel Keiling, der bei einem 23-Ringe-Polster schon frühzeitig die Weichen zu seinem Einzelsieg stellte. Auch Thomas Groß packte noch einmal eine Schippe drauf und verdiente sich mit zwei 98er-Serien einen Gewinnerpunkt. Weil er mit zwei 93er-Serien einen schwarzen Tag erwischte, blieb Markus Groß auch beim zweiten Einsatz ohne Matchgewinn. In Paarung drei setzte sich kein Schütze eindeutig ab und so fand sich Katharina Kuhn im Stechen wieder. Obwohl die Wörnitzschützin im Entscheidungsschuss mit einer Neun den Kürzeren zog, war am 3:2-Teamsieg nicht mehr zu rütteln.

Schwabenliga im Überblick

Wechingen – Binswangen 3:2 (1901:1892)

Katja Schröppel - Elmar Beutmiller 387:380; Markus Groß - Jürgen Rehm 385:389; Katharina Kuhn - Martin Schwarzbart 383:377; Thomas Groß - Christian Bühler 379:373; Daniel Keiling - Annika Wiedemann 367:373

Wechingen – Breitenthal 3:2 (1909:1877)

Katja Schröppel - Ramona Burghard 383:375; Markus Groß - Michaela Gestle 380:389; Katharina Kuhn - Stefan Lutzenberger 383:383 (Stechschuss 9:10); Thomas Groß - Michael Burghard 383:373; Daniel Keiling - Tobias Holzheu 380:357

Tabelle:

Oberndorf 4:0 9:1 3799

Tronetshof.-Willmatsh. 4:0 8:2 3826

Wechingen 4:0 6:4 3810

Binswangen 2:2 5:5 3796

Breitenthal 2:2 5:5 3762

Offingen 0:4 4:6 3725

Asbach-Bäumenheim 0:4 2:8 3745

Amberg 0:4 1:9 3767

