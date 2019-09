20:45 Uhr

Der Spitzenreiter eine Nummer zu groß

Kein Durchkommen für Leon Dammer (grünes Trikot) gegen die Pipinsrieder Christoph Rech (links) und Dennis Hoffmann (rechts). Für den Tabellenführer war das 4:0 der zehnte Sieg in Folge, für das neue Schlusslicht TSV Nördlingen die fünfte Niederlage in Serie.

Plus Der TSV Nördlingen kassiert gegen Pipinsried die fünfte Niederlage in Serie und fällt erstmals auf den letzten Tabellenplatz zurück. Ex-Regionalliga-Akteur erzielt drei Treffer für die Gäste.

Von Klaus Jais

Für die einen war es der zehnte Sieg in Folge, für die anderen die fünfte Niederlage in Serie. Eine konkrete Gefahr, dass sich an den einzelnen Serien etwas ändern könnte, bestand zu keiner Zeit. Die Rede ist von der 0:4 (0:3)-Niederlage des Bayernligisten TSV Nördlingen gegen den ungeschlagenen Tabellenführer FC Pipinsried. Nach dem 13. Spieltag finden sich die Rieser erstmals in dieser Saison auf dem letzten Tabellenplatz wieder.

Die Verletzungen von Torwart Daniel Martin, Felix Käser (Leiste) und Nico Schmidt (Rippenprellung) sowie anderweitige Gründe bei Manuel Meyer und Julian Bosch machten es notwendig, dass die Anfangself gegenüber der Vorwoche gleich auf fünf Positionen verändert wurde. Der 32-jährige Andreas Kaiser stand dabei zum ersten Mal in dieser Saison wieder in der Startelf. Ein Schuss von Alexander Langen ans Außennetz war nach zehn Minuten der erste Aufreger und eine lächerliche gelbe Karte gegen Philipp Buser nur zwei Minuten später der zweite. Führungstor der Gäste scheint nur eine Frage der Zeit Dann jedoch zogen die ball- und kombinationssicheren Gäste das Tempo an. Daniel Leugner wurde nach einem Doppelpass mit Steffen Krautschneider geblockt (14.) und zwei Minuten später lief die Kugel erneut wie an der Schnur gezogen durch die TSV-Abwehr, aber wieder wurde der Ex-Pullacher Leugner gerade noch gestört. Die Oberbayern hatten gefühlte 80 Prozent Ballbesitz, sodass das Führungstor letztlich nur eine Frage der Zeit schien. In der 27. Minute war es dann passiert: Nach einem langen Ball auf Spielertrainer Muriz Salemovic kam Torwart Andre Behrens einen Tick zu spät, sodass Schiedsrichter Joshua Roloff (TB Johannis 88, Gruppe Nürnberg) sofort auf den Elfmeterpunkt zeigte. Steffen Krautschneider, der 28-jährige Außenstürmer, der zuletzt sechs Jahre in der Regionalliga beim 1. FC Schweinfurt gespielt hatte, verwandelte den Strafstoß sicher. Fünf Minuten später das 0:2, als Kaiser den Ball zur Ecke drosch und dieser Eckball auf Pablo Pigl verlängert wurde. Gäste-Cotrainer Fabian Hürzeler tobte nach 38 Minuten an der Seitenlinie, als Schiedsrichter Roloff einen Zweikampf zwischen Jonathan Grimm und Krautschneider als nicht elfmeterwürdig wertete. Doch auch ohne Elfmeter kamen die Gäste noch vor der Pause zu ihrem dritten Treffer. In der 40. Minute parierte Torwart Behrens noch toll gegen Pigl, doch in der Nachspielzeit verwertete Krautschneider ein Zuspiel von Salemovic. Offensivszenen der Gastgeber in der ersten Halbzeit waren dünn gesät: Leon Dammer verfehlte das FCP-Gehäuse deutlich (20.), ein Linksschuss von Daniel Holzmann bedeute für Torwart Johann Hipper keinerlei Gefahr (44.) und nach einem Querpass von Dammer schoss Marco Haller aus 20 Metern nicht weit drüber (45.). Die zweite Hälfte begann zunächst vielversprechend mit einem Linksschuss von Alexander Schröter über das Tor (46.). Doch effektiver die Gäste mit dem 0:4, dem dritten Tor von Krautschneider (48.). Die größte TSV-Chance im gesamten Spiel nach 70 Minuten, als Schröter allein auf Torwart Hipper zulief, aber zu zentral abschloss. Der eingewechselte Marcel Ebeling scheiterte am glänzend reagierenden Behrens und die letzten Szenen einer eher ausgeglichenen zweiten Hälfte hatte der eingewechselte Maximilian Wieser, der zweimal das lange Eck verfehlte (85./88.). TSV Nördlingen Behrens; Kaiser, Geiß, Mayer, Michel, Haller, Dammer (ab 57. Meir), Holzmann, Grimm, Buser (ab 75. Bosch), Schröter (ab 83. Wieser)

