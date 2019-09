vor 59 Min.

Der TSV Nördlingen bleibt weiter glücklos

Die Rieser verlieren gegen SV Donaustauf mit 1:4. Die Entscheidung fällt kurz vor der Halbzeit.

Von Klaus Jais

Nach dem elften Spieltag wartet der TSV Nördlingen weiter auf den zweiten Saisonsieg. Gegen die SV Donaustauf verloren die Rieser vor 370 Zuschauern im Gerd-Müller-Stadion mit 1:4. Vor allem in der ersten Halbzeit überzeugten die Gäste mit Effizienz, während es die Rieser versäumten in Führung zu gehen. Nördlingens Trainer Andreas Schröter stellte gegenüber der Niederlage in Landsberg die Anfangself – teils wegen Verhinderung der Spieler – auf vier Positionen um: Für Torwart Andre Behrens, Philipp Buser, Patrick Michel und Manuel Meyer rückten Torwart Daniel Martin, Michael Meir, Julian Bosch und Leon Dammer neu ins Team.

Gleich nach drei Minuten zog Daniel Holzmann an Alexander Stierstorfer vorbei, doch in der Mitte fand sich kein Abnehmer und im weiteren Ablauf schoss Nicolai Geiß über das Tor. Nach 16 Minuten die erste große TSV-Chance, als Johannes Rothgang in den Lauf von Meir legte, doch das Eins gegen Eins gewann Donaustaufs Schlussmann Alim Abdihodzic. Einen 20-Meter-Schuss von Dammer parierte der Gästetorwart mit Fußabwehr (19.).

TSV Nördlingen: Rückstand kurz vor der Pause

In dieser Phase war Gästetrainer Koller alles andere als zufrieden. Pech hatte der SV wiederum, als Nikica Filipovic bei Michael Fischers scharfem Ball von rechts eine Fußspitze zu spät kam (23.) – im Übrigen die erste Gästechance. Die zweite Chance der Oberpfälzer ermöglichte Geiß mit einem Fehlpass, doch Kapitän Nikola Vasilic schoss aus 15 Metern drüber. Ein Chancenplus hatten jedoch die Rieser: Schröters 20-Meter-Knaller wurde von Abdihodzic entschärft (28.) und zwei Minuten später spielte Mayer auf Schröter, der aus spitzem Winkel die Latte anvisierte.

Mitentscheidend für den Sieg des SVD war ein Doppelschlag kurz vor dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Stefan Klerner (Gruppe Maintal-Rödengrund). Die zu diesem Zeitpunkt eher glückliche Führung resultierte aus einem kurz ausgeführten Eckball. Die Hereingabe von Pedro Braz fiel vor dem zweiten Pfosten runter. Der Kopfball von Nikola Vasilic wäre wohl schon reingegangen, aber der auf der Linie stehende Florian Gögl ging – ebenfalls per Kopf – auf Nummer sicher (36.). TSV-Torwart Martin gab bei diesem Tor eine unglückliche Figur ab. Beim 0:2 waren wieder Braz und Kapitän Vasilic entscheidend beteiligt. Letztere schob im Strafraum quer zu Fischer, der zunächst an Torwart Martin scheiterte. Im Nachsetzen war Braz zur Stelle und drückte den Ball über die Linie (43.). Bei den Platzherren hatte Schröter noch zwei Abschlüsse: Nach einem Pass von Geiß traf er nur das Außennetz, ein weiterer Schuss wurde abgefälscht.

Beim TSV Nördlingen fehlte der überraschende Moment

Zur Pause wechselte TSV-Trainer Schröter Manuel Meyer und Jonathan Grimm ein. Meyer hatte gleich einen guten Einstand, doch Schröter ließ seine Flanke zu unkontrolliert über den Kopf streifen. Keine drei Minuten nach dem Seitentausch legten die Gäste nach: Filipovic legte den Ball punktgenau vor den zweiten Pfosten. Dort stand Braz und netzte vor dem zu spät kommenden Grimm mühelos ein. Grimm war es auch, der nur sechs Minuten später das 1:3 vorbereitete, das Schröter mit einem Linksschuss aus acht Metern ins lange Eck erzielte. Die Gäste zogen sich jetzt ein wenig zurück, die Rieser drückten aufs Gaspedal und hatten mehr Ballbesitz. Sie blieben in ihren Offensivaktionen aber glücklos und es fehlte manchmal auch der überraschende Moment.

Die entscheidenden Hereingaben fanden keinen Abnehmer. Holzmann zog zweimal vom Leder, eine Grimm-Flanke pflückte der Torwart herunter und Florian Gögl warf sich in höchster Not in Schröters Schuss. Einen Schlenzer von Geiß lenkte der Gästekeeper gerade noch über die Latte (83.). Auf der anderen Seite ließen die Donaustaufer gute Kontermöglichkeiten zum 4:1 liegen. So vergab Vasilic bei einem Flachschuss aus 14 Metern die Entscheidung (77.). Pedro Henrique Braz Figueiredo setzte dann den Schlusspunkt. Er bekam den Ball im richtigen Moment vom eingewechselten Matheus Teodozo zugespielt und versenkte eiskalt (87.).

TSV Nördlingen: Martin; Schmidt, Mayer, Rothgang (ab 68. Michel), Dammer (ab 46. Meyer), Mayer (ab 46. Grimm), Holzmann, Haller, Meir, Schröter, Bosch.

