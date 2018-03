21:08 Uhr

Der TSV Nördlingen glänzt mit perfekter Chancenverwertung Lokalsport

Im ersten Punktspiel des Jahres hält Tabellenführer TSV Nördlingen einen seiner schärfsten Verfolger überzeugend auf Distanz. Philipp Buser trifft beim 4:1-Heimsieg zweimal ins Schwarze.

Von Klaus Jais

Nördlingen Fußball-Landesligist TSV Nördlingen hat in seinem ersten Punktspiel dieses Jahres gleich ein Ausrufezeichen gesetzt und mit einem verdienten 4:1-Sieg den Verfolger TSV Gilching-Argelsried auf Distanz gehalten.

Nach einem letztlich klaren Heimsieg sah es vor 320 Zuschauern in den ersten 25 Minuten nicht aus. Bereits nach zwei Minuten beendete erst ein Foulpfiff von Schiedsrichter Kevin Rösch (Gruppe Fürth) ein nicht mehr enden wollendes Gestochere vor dem TSV-Gehäuse. Dann fehlte bei einem Freistoß von Maximilian Ruml nicht viel zu einem Kreuzecktreffer (10.) und die größte Chance zum 0:1 hatte Marvin Fauth, der von Torwart Daniel Martin die Kugel quasi auf dem Tablett serviert bekam (20.). Das 1:0 in der 27. Minute war dann Ergebnis der die ersten gelungenen Offensivaktion der Rieser: Nico Oefele zielte bei seinem achten Saisontor aus halbrechter Position genau dorthin, wo er auch die Kugel haben wollte. Nur drei Minuten später sogar das 2:0, dem ein knackiger Pfostenschuss von Manuel Meyer vorausging. Vom Pfosten weg landete das Leder bei Philipp Buser, der wiederum den zentral vor dem Tor stehenden Daniel Holzmann bediente.

Die Gastgeber kamen gut in die zweiten 45 Minuten. Oefele scheiterte nach einem Buser-Zuspiel an Torwart Felix Ruml (47.) und Buser selbst vergab nur eine Minute später das 3:0. Besser machte es der TSV-Torjäger in der 50. Minute, als Torwart Ruml schlechte klärte und Buser aus 16 Metern nur noch das leere Tor treffen musste. Gästetrainer Krebs reagierte sofort und brachte seinen Top-Torjäger Ramon Adofo ins Spiel. Dieser belebte auch gleich das Angriffsspiel der Oberbayern. Florian Huber köpfte eine Adofo-Flanke vorbei (60.) und Adofo schoss vorbei, als Torwart Martin eine weite Flanke verfehlte (63.). In der 68. Minute konnte Adofo aber nicht mehr Nein sagen, als er einen Fehlpass von Halbmeyer erlief.

Doch von diesem Schönheitsfehler ließen sich die Einheimischen nicht beirren. Oefele wurde von Marco Brand gerade noch geblockt, bei einem Schrägschuss von Meyer fehlten nur Zentimeter und auch Schröter gelang nach Vorarbeit von Meyer nicht das 4:1. In der Schlussphase kam noch U19-Stürmer Luca Jurida zu seinem ersten Kurzeinsatz in der Herrenmannschaft und den Schlusspunkt setzte Buser mit seinem zweiten Tor nach einem Torlinienrückpass von Holzmann (90.)

TSV Nördlingen Martin; Käser, Schmidt, Holzmann, Michel, Halbmeyer, Buser (ab 90. Kaiser), Oefele, Raab (ab 63. Mayer), Meyer, Schröter (ab 90. Jurida).

