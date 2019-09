00:04 Uhr

Der Tabellenzweite deutlich cleverer

Bubesheim siegt in Nördlingen klar. Holzkirchen weiter sieglos

TSV Nördlingen II – SC Bubes-heim 1:4 (0:2). – Eine 1:4-Niederlage kassierte die TSV-U23 gegen den Tabellenzweiten, wobei die Gastgeber spielerisch mindestens ebenbürtig, aber weit weniger clever waren. Bereits nach zwei Minuten ahndete Schiedsrichter Matthias Schilling (TV Erkheim) den Sturz eines Bubesheimers nach einem Laufduell mit Max Knöpfle mit einem Strafstoß. TSV-Torwart Fabian Dorschky parierte jedoch den Schuss von Patrik Merkle. Dennoch gingen die Gäste nach zwölf Minuten in Führung gehen, als nach einem langen Ball Baris Aciköz einnetzte. Nur sechs Minuten später verteidigten die Gastgeber wieder viel zu passiv, denn Sven Seibold konnte zwischen zwei TSV-lern zum 0:2 ins lange Eck einköpfen. Zwischen den beiden Gästetoren lag ein Kopfball von Simon Gruber knapp am Tor vorbei. Gruber war es auch, der nach einer halben Stunde durchgebrochen war und vom letzten Mann Seibold gefoult wurde, der mit der gelben Karte gut bedient war.

Die Gäste ließen die Rieser gewähren und unternahmen ihrerseits kaum Offensivbemühungen. Die Kerscher-Schützlinge starteten in die zweite Hälfte mit einem Schuss von Kapitän Daniel Kienle aufs kurze Eck, doch Torwart Simon Zeiser parierte. Den Einheimischen gelang in der 52. Minute der Anschlusstreffer durch einen scharfen 17-Meter-Flachschuss von Gruber, wobei Gästekeeper Zeiser noch mit langer Hand am Ball war und trotzdem das vierte Saisontor des Stürmers nicht verhindern konnte. In der 69. Minute zeigte sich die ganze Cleverness der Gäste: Steffen Hain spielte einen langen Ball auf Patrik Merkle, der allein auf Torwart Dorschky zulief und überlegt das 1:3 erzielte. Die Platzherren antworteten mit Schüssen von Knöpfle und Luka Pesut, doch das 1:4 von Merkle in der 81. Minute brachte die Entscheidung, wobei Dorschky den Linksschuss durch die Hände gleiten ließ. (jais)

TSV Nördlingen II Dorschky; Bortolazzi, Reule, Knöpfle, Wüstner (ab 69. Lechner), Lösch, Wieser, Morasch, Pesut (ab 87. Modra), Kienle (ab 81. Mayer), Gruber.

FC Stätzling – SV Holzkirchen 2:0 (2:0). – Bereits in der ersten Spielminute hatte Kraus den ersten Torschuss abgegeben. Die Gäste versteckten sich allerdings keineswegs und kamen immer wieder zu guten Offensivaktionen. Den ersten Treffer erzielte dann jedoch der FC Stätzling bereits nach acht Minuten. Nach einem langen Abschlag von Keeper Daniel Mrozek schlug Kraus einen Haken und vollendete mit einem trockenen Flachschuss zum 1:0. Eine Viertelstunde später zirkelte Losert nach einer geschickten Körpertäuschung den Ball zum 2:0 ins lange Eck. Beide Teams ließen viele Räume frei, sodass die Zuschauer in der ersten Halbzeit eine unterhaltsame Partie mit zahlreichen Torgelegenheiten sahen.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es zehn Minuten, ehe erneut Kraus den ersten Warnschuss abgab. Der SV Holzkirchen bemühte sich ständig um den Anschlusstreffer, konnte aber nur noch einmal für große Gefahr sorgen: Dabei reagierte Mrozek in der 72. Minute mit einer Fußabwehr prächtig. Insgesamt verflachte die Partie im zweiten Spielabschnitt zunehmend. Der FC Stätzling hatte nur noch wenige Gelegenheiten zu einem weiteren Treffer. Der eingewechselte Edin Ganibegovic zielte am langen Pfosten vorbei, ein Schuss von Loris Horn und später auch ein Versuch von Maximilian Heiß wurden von der gegnerischen Abwehr abgeblockt.

Die aufregendste Szene gab es nach 65 Minuten, als Kraus über den Keeper lupfte und der Aufsetzer knapp über das Gehäuse ging. Die Stätzlinger ließen immer wieder die Zielstrebigkeit für eine Vorentscheidung vermissen. Dementsprechend plätscherte die Begegnung auf überschaubarem Niveau dem Ende entgegen. In der Schlussminute scheiterte Ganibegovic dann noch einmal freistehend vor dem Gästetorwart. (ahe)

SV Holzkirchen Cama, Strauß, Hopfenmüller, T. Rau, Deubler (ab 74. Schmid), Micha Köhnlein, A. Rau, Zwickel, Neuwirt, Beck, Schneider (ab 31. D. Rau) Zuschauer 120

