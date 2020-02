vor 51 Min.

Der Tabellenzweite zu stark für den TSV

Nördlinger Korbjäger unterliegen Dachau. Anthony Gamble erwischt schwarzen Tag

In einer körperbetonten Partie unterlagen die Nördlinger Basketballer dem Tabellenzweiten aus Dachau mit 76:85 (41:51). US-Profi Anthony Gamble erwischte dabei einen rabenschwarzen Tag und wurde zudem wegen einer Undiszipliniertheit disqualifiziert.

Die Rieser waren anders als in den letzten Spielen diesmal von Anfang an wach und konnte dank Robin Seeberger und Bene Schwarzenberger mithalten (7:6, 4. Minute). Die Gäste schafften es im Anschluss jedoch, ihre Spieler unter dem Korb gut in Szene zu setzen und Fouls zu ziehen. Als Reaktion darauf sanken die Nördlinger in der Verteidigung etwas ab, um dem Mitspieler zu helfen, was wiederum offene Dreier für die Dachauer zur Folge hatte. Mit einem Acht-Punkte-Rückstand für das Heimteam ging es in die erste Viertelpause (16:24).

Die Gäste spielten weiterhin routiniert über ihre großen Spieler, die an diesem Tag meist nur durch Fouls zu stoppen waren. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und spielten äußerst körperbetont, was zu vielen Freiwürfen führte. Immer wenn die TSV-Jungs etwas näher herankamen, fanden die Dachauer die richtige Antwort und erstickten jede Aufholjagd im Keim. Als die Rieser gegen Ende des Viertels den Rückstand auf vier Punkte reduzierten (41:45, 18. Minute), legte Gästespieler Holder De Vasconcelos sechs Punkte am Stück auf und stellte auf 41:51 zur Halbzeit.

Die gute Verteidigung der Gäste schaffte es in der ersten Halbzeit, US-Profi Anthony Gamble bei vier Punkten zu halten. Angestachelt davon, suchte er nun häufiger den Zug zum Korb und schloss mehrfach erfolgreich ab. Hoffnung auf Seiten der Hausherren kam auf, als Gamble zum Viertelende durch einen Dreier den Rückstand wieder auf vier Punkte reduzierte (62:66).

US-Boy wird vier Minuten vor Schluss disqualifiziert

Doch wie so oft in der Partie hatten die Dachauer die richtige Antwort und zogen durch sieben Punkte wieder davon. Die jungen Rieser gaben jedoch nicht auf und kämpften wacker gegen den Favoriten. Da jedoch einerseits das Wurfglück an diesem Tag fehlte und andererseits die Gäste äußerst routiniert spielten, gab es für die Nördlinger nichts zu holen. Zu allem Überfluss erlaubte sich Anthony Gamble eine Undiszipliniertheit und wurde vier Minuten vor Schluss disqualifiziert. Am Ende machte es keinen Unterschied und Dachau gewann verdient mit 85:76.

Die TSV-ler zeigten dennoch eine gute Partie gegen einen starken Gegner. Jetzt heißt es nach vorne zu schauen und nächste Woche in Passau wieder in die Erfolgsspur zu finden. Vermutlich müssen sie ohne Gamble antreten, der aufgrund der Disqualifikation von der Liga gesperrt werden dürfte. (smo)

TSV Nördlingen Anthony Gamble 15 Punkte (1 Dreier), Johannes Steinmeyer, Bene Schwarzenberger 11 (1), Julius Kluger 3, Pascal Schröppel 2, Philipp Steinmeyer 8, Robin Seeberger 25, Flo Knie 1, Tobias Mussgnug 4, Jan Schmalfeld, Philipp Lämmermeier und Bene Veh 7.

