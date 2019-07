vor 13 Min.

Der neue Trainer verkürzt den Urlaub

Angels beginnen schon am 20. August mit der Vorbereitung

Die Planungen für die zwölfte Erstligasaison der Xcyde Angels sind bereits weit fortgeschritten. Neben der Teamzusammenstellung gilt es noch, viele Termine zu koordinieren. Den Auftakt des Ligabetriebs bildet das wieder eingeführte Season Opening, wo am 21. September alle zwölf Erstligisten in Hannover ihren ersten Spieltag austragen. Unter dem Motto „Ein Tag – sechs Spiele“ finden alle Begegnungen leicht zeitversetzt in zwei Hallen statt. Im Anschluss startet die Liga mit einem Gala-Abend mit Dinner und Ehrungen feierlich in die Saison. Die Xcyde Angels treffen an diesem Samstag auf den Vorjahresdritten aus Marburg. Ein Wochenende später steht eine Pokalrunde auf dem Programm, wo man am Sonntag zum Zweitligisten nach Würzburg reisen muss. Und wenn man schon einmal am Reisen ist, muss man am Feiertag, 3. Oktober, nach Saarlouis fahren, um das zweite Saisonspiel auszutragen. Am Sonntag, 6. Oktober, gilt es dann zum ersten Mal die Hermann-Keßler-Halle zum Beben zu bringen, wenn der deutsche Vizemeister aus Keltern seine Aufwartung macht. Alles in allem also ein Auftaktprogramm, das es in sich hat.

Um sich möglichst perfekt vorzubereiten, wurde der Trainingsauftakt von Coach Tony Imreh um zehn Tage vorverlegt, sodass er seine Angels bereits am 20. August zum ersten Mal über das Nördlinger Parkett flitzen lässt. Interessierte Basketball-Fans können das neue Angels-Team erstmals am 31. August/1. September beim Fendt Caravan Cup live in Aktion erleben. Drei weitere Erstligisten aus Halle, Göttingen und Heidelberg werden an diesem Wochenende in Nördlingen ihren Trainingsstand bewerten und sich um den schicken Fendt-Cup rangeln.

Wegen des Stadtmauerfests weichen die Angels am Samstag, 7. September, zum Kooperationspartner nach Günzburg aus. In der Halle des dort beheimateten TSV Wasserburg-Günzburg werden die Rieserinnen, so kurios es sich anhört, gegen den TSV Wasserburg (am Inn) spielen und die Kräfte mit dem letztjährigen Bundesliga-Vierten und bayerischen Dauerrivalen messen. Wer sich rechtzeitig eine Dauerkarte besorgt, kann diese bereits beim Fendt Caravan Cup sowie in Günzburg vorlegen und hat dann freien Eintritt. (kw)

