vor 19 Min.

Derby in der Kreisklasse: Der Vater kann dem Sohn in die Suppe spucken

Tabellenführer TSV Oettingen steht beim Derby in Hausen unter Druck.

Von Robert Milde

So kurz vor dem Ende einer langen Fußballrunde ist das normal: Die einen spielen nur noch um die „goldene Ananas“, die anderen kämpfen mit aller Macht um das große Saisonziel. Das Kreisklassen-Derby zwischen dem SV Hausen-Schopflohe und dem Tabellenführer TSV Oettingen (Sonntag 15 Uhr, Sportplatz Hausen) ist so ein Match mit unterschiedlichen Vorzeichen. Und es ist ein Familien-Duell: Vater Hans-Peter Kaufmann, Trainer des SV Hausen-Schopflohe, will gegen seinen Sohn Benedikt, erfolgreichster Torschütze des TSV Oettingen, gewinnen. Auch wenn er dem TSV damit möglicherweise die Meisterschaft vermasseln würde. Wir sprachen mit ihm darüber.

Herr Kaufmann, ist das Spiel Ihrer Mannschaft am Sonntag gegen den TSV Oettingen ein besonderes oder eine Partie wie jede andere?

Hans-Peter Kaufmann: Natürlich ist dieses Spiel für meine Mannschaft und mich etwas Besonderes, da sich viele Spieler persönlich kennen und für mich ist ein Spiel gegen Oettingen immer etwas Besonderes, da ich in Oettingen lebe und arbeite, hier selbst gespielt habe, im Jugendbereich viele Jahre als Trainer tätig war und meine beiden Söhne in Oettingen spielen.

Ihr Sohn Benedikt ist einer der wichtigsten Akteure des Oettinger Teams. Ist das Spiel Thema in der Familie oder versucht man das besser zu vermeiden?

Kaufmann: Fußball ist bei uns zu Hause immer ein großes Thema, besonders die Oettinger und Hausener Spiele werden ausgiebig analysiert.

Die Oettinger schwächelten zuletzt ein wenig und haben damit das lange Zeit eindeutig scheinende Meisterschaftsrennen wieder spannend gemacht. Wäre da vier Spieltage vor dem Saisonende nicht ein wenig Nachbarschaftshilfe angesagt?

Kaufmann: Wir sind am Sonntag klarer Außenseiter, meine Spieler sind aber hoch motiviert und werden alles versuchen, um dieses Spiel zu gewinnen.

Ihr Tipp: Schafft Oettingen den erhofften Aufstieg oder kommen die Verfolger Harburg, Wolferstadt und Wemding noch heran?

Kaufmann: Es wird für Oettingen sehr schwer werden, da sie noch gegen Harburg und Wemding spielen müssen. Mit einer deutlichen Leistungssteigerung können sie es aber schaffen.

Für ein weiteres Jahr als Trainer zugesagt

Ihr eigener Verein, einer der kleinsten der Liga, hat mit Tabellenplatz sechs und dem sicheren Klassenerhalt das Saisonziel bereits übererfüllt. Wie geht es weiter mit Trainer Hans-Peter Kaufmann und dem SV Hausen-Schopflohe?

Kaufmann: Für ein weiteres Jahr habe ich bereits bei Hausen-Schopflohe als Trainer zugesagt, da es ein sehr harmonisches Arbeiten mit der Mannschaft und der Vorstandschaft ist. Darüber hinaus habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.

