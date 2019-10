vor 47 Min.

Derbysieg für die KTV

Erfolg in Monheim dank starker Leistung der Ausländer

Rund 300 Besucher konnten bei einem tollen Derbywettkampf in der Monheimer Stadthalle mitfiebern. Am Ende siegten die Gäste der KTV Ries mit 43:34 Scorepunkten. Die Rieser konnten sich nicht zuletzt auf den Russen Nikolai Kishkilev und den Israeli Michael Sorokine verlassen, die sich mit 15 und 10 Punkten auch die ersten beiden Plätze in der Top-scorerwertung sicherten.

Monheims Lukas Schlotterer eröffnete den Wettkampf mit einer stabilen Übung, musste aber gleich vier Punkte gegen den starken Kishkilev abgeben. Der junge KTV-ler Gustav Kern verlor nach Sturz gleich fünf Zähler, Jakob Mayer einen. Clemens König holte dann die entscheidenden vier Zähler, sodass es nach dem Boden 8:6 für die KTV Ries stand.

Die Rieser stellten am Pferd die Weichen auf Sieg. Lediglich Jan Lederer konnte gegen Lukas Leonhardt drei Scorepunkte für Monheims erkämpfen. Ansonsten gab es zu viele grobe Fehler auf Seiten des Heimteams, die Maximilian Henning und Maurice Praetorius mit jeweils vier Scorepunkten und Michael Sorokine bei seiner Premiere für die Rieser mit sogar fünf Punkten nervenstark ausnutzten. Konsequenz: Nach vier Duellen am Pferd stand es 3:13 am Gerät und 9:21 im Gesamtergebnis. An den Ringen ging es ähnlich weiter. Spezialist Roland Hagner, mittlerweile der älteste Turner der Liga, erlaubte Tim Leibiger nur einen Scorepunkt, die anderen Rieser Nikolai Kishkilev (Bestnote von 13,35 an diesem Gerät, 4 Scorepunkte), Maurice Praetorius (12,60/3) und Maximilian Henning (12,30/1) sorgten für den dritten Gerätesieg und die klare 29:10-Führung der Gäste zur „Halbzeit“. Die KTV zeigte sich an den ersten drei Geräten wesentlich stabiler.

Am Sprung konnten die Monheimer Dao, Wilhelm und Reese mit einem jeweils höherwertigen Element in den sicheren Stand wieder Punkte auf Monheimer Seite verbuchen. Nur Jan Lederer hatte gegen Michael Sorokine keine Chance. Der Israeli zeigte einen blitzsauberen Tsukahara mit Doppelschraube und erhielt dafür die Tageshöchstnote von 13,90 Punkten, die fünf Scorepunkte bedeuteten. Am Barren zeigten die Rieser immer mehr Unkonzentriertheiten und vernachlässigten ihre Stabilität. Das konnten Klaus Kirchberger und Lukas Schlotterer nutzen und auf 26:38 verkürzen. Die Monheimer hatten sich durch eine starke Barrenleistung wieder herangetastet und hofften, das Ergebnis nochmals drehen zu können.

Das erste Reckduell zwischen Maximilian Henning und Artjem Weimer, der sich in starker Form präsentierte, ging unentschieden aus. Danach bekam Norik Friedel für eine starke Darbietung gegen Maurice Praetorius vier Scorepunkte für Monheims. Im dritten Duell schickte die KTV ihren besten Turner Nikolai Kishkilev ans Gerät, um den Wettkampf zu entscheiden, was mit einer Bewertung von 13,60 Punkten und fünf Scorepunkten auch gelang. Die vier Punkte im letzten Duell, die Tim Leibiger gegen Gustav Kern erzielte, brachten dem TSV Monheims zwar den dritten Gerätepunkt, aber der Gesamtsieg ging die KTV Ries, die mit nun drei Saisonerfolgen in Lauerstellung zur Tabellenspitze liegt. Nächste Woche folgt in eigener Halle gegen den TSV Buttenwiesen das nächste Nordschwaben-Derby dieser Zweitliga-Saison. (RN/DZ)

Die Tabelle der 2. Bundesliga Süd

1. TV Schiltach 44:4 8:0

2. Exquisa Oberbayern 38:10 6:2

3. KTV Ries 24:24 6:2

4. TG Hanauerland 18:30 4:4

5. TSV Buttenwiesen 25:23 2:6

6. TSV Monheims 21:27 2:6

7. TG Allgäu 14:34 2:6

8. TV Bühl 8:40 2:6

