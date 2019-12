vor 53 Min.

Deutliche Siege beim Jedermannslauf

Tobias Gröbl und Theresa Wild siegen in Oettingen. Wer die Gesamtsiege bei den Männern und Frauen holt, entscheidet sich im letzten Lauf

Von Markus Lutz

Die Jedermannslauf-Serie der LG Donau-Ries geht weiter: Am vierten Lauf haben insgesamt 437 Läufer teilgenommen, darunter 127 Kinder und Jugendliche. Damit setzte sich der Trend der Läufe in Mauren, Harburg und Mönchsdeggingen fort. Auch dort waren die Nachwuchssportler in dreistelliger Anzahl unterwegs und damit so zahlreich wie nie zuvor in den 43 Jahren seit Bestehen der Laufserie. Vor allem die Nachwuchs-Delegation aus Donauwörth war dieses mal sehr stark vertreten.

Durch den Frost in der Nacht waren die am Vortag noch teilweise sehr matschigen Strecken über das Naherholungsgebiet Roßfeld sehr gut zu belaufen. Allerdings war durch das diesige Wetter die Aussicht auf das Wörnitztal und das Nordries etwas getrübt.

Auf der knapp drei Kilometer langen Kurzstrecke erreichte nach weniger als elf Minuten Ben Wechsler aus Weißenburg in der U16 als erster das Ziel, die gleichaltrige Nördlingerin Anna Grasse war das schnellste Mädchen. Die weiteren Sieger bei den Jugendlichen: Jonas Wild und Paula Nägler (U18), Luis Rühl und Chiara Göttler (U14), Fabian Kuznik und Siddhi Rudolph (U12), Joel Westphal und Katharina Fall (U10) sowie Elia Pacini und Maria Besinger (U8).

Der Hauptlauf wurde diesmal aus haftungstechnischen Gründen um rund 400 Meter auf 9,5 Kilometer verkürzt, war jedoch mit drei längeren Anstiegen wie gewohnt sehr anspruchsvoll. Bei den Männern war mit Tobias Gröbl der Seriensieger der vergangenen Jahre schon vor dem Oettinger Lauf aus dem Rennen um den Gesamtsieg, da er in Mauren verzichtete und auch in Mönchdeggingen krankheitsbedingt ausfiel. Somit ging es für Andreas Beck und Mario Leser nicht nur um den Oettinger Sieg, sondern auch um die Gesamtwertung.

Schon im Vorfeld äußerte sich Andreas Beck etwas skeptisch: „Der Lauf in Oettingen liegt mir nicht so gut. Die flache Strecke in zwei Wochen in Rain bietet größere Chancen für mich“. Er sollte zumindest mit Ersterem recht behalten.

Mario Leser konnte am letzten Anstieg seinen knappen Vorsprung auf Beck verteidigen, belegte damit aber nur den zweiten Platz, denn Tobias Gröbl war trotz der für ihn aussichtslosen Gesamtwertung eine Klasse für sich und siegte in 30:50 Minuten mit 60 Sekunden Vorsprung deutlich. Somit gelang der LG Zusam ein weiterer Dreifacherfolg bei den Herren. Beim letzten Lauf in Rain am Lech kommt es nun zum finalen Duell zwischen Beck und Leser um den Gesamtsieg der Serie.

Im Wettbewerb der Frauen siegte Teresa Wild von der LG Warching in 38:53 Minuten ebenfalls deutlich mit eineinhalb Minuten Vorsprung vor Mirka Sonntag (Göppersdorf) und der Oettingerin Katharina Kaufmann, weitere 30 Sekunden zurück. Zwischen der Zweit- und Drittplatzierten liegen 38 Lebensjahre.

Die Gesamtwertung bei den Damen ist jedoch weniger spannend als bei den Herren. Sollte Theresa Wild in zwei Wochen gesund an der Startlinie stehen, müsste sie nur halbwegs ordentlich ins Ziel kommen um die Wertung 2019 für sich zu entscheiden. In Rain findet dann im Anschluss an den letzten Lauf (Sonntag, 15. Dezember, 10 Uhr) die Abschlussveranstaltung inklusive der Siegerehrungen statt.

des Laufes und weitere Informationen gibt es online unter www.lg-donau-ries.de.

