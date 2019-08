vor 52 Min.

Deutsch-italienisches Dauerduell

Tolle Ausbeute für die Nördlingerin bei den European Masters Games in Turin

In den vergangenen Tagen war das italienische Turin nicht nur das Ziel zahlreicher Touristen aus der ganzen Welt, sondern auch Austragungsort der vierten European Masters Games (EMG). Zehn Tage lang traten 7500 Masters-Athleten aus der ganzen Welt, auch aus China oder Australien, in 33 Sportarten an. Das Mindestalter für eine Teilnahme betrug dabei je nach Sportart zwischen 25 und 35 Jahren.

Ebenfalls in die Region Piemont gereist war die Nördlinger Schwimmerin Claudia Koch (AK 65), die sich auf diese europäischen Spiele intensiv vorbereitet hatte.

Der erste Wettbewerb, zu dem sie in das Becken von Turin sprang, waren die 100 Meter Delphin. Diese Strecke hatte die Nördlingerin auf internationaler Bühne 2017 zum letzten Mal absolviert, damals bei den Weltmeisterschaften in Ungarn, bei denen sie den fünften Rang belegt hatte. Wie schon vor zwei Jahren war die Italienerin Mira Guglielmi, die bei der WM Silber geholt hatte, eine ihrer stärksten Konkurrentinnen. Doch dieses Mal war der Abstand geringer und Claudia Koch sicherte sich in Turin ihre erste Silbermedaille hinter ihrer Dauerkontrahentin. Den dritten Platz belegte mit Cristina Caprioli eine weitere Italienerin.

Auch über 200 Meter Rücken, eine Distanz, für die die Nördlingerin spontan noch nachmeldete, blieb die Gold-Silber-Kombination bestehen, denn wieder gewann Mira Guglielmi vor Claudia Koch. Bronze erhielt in diesem Wettbewerb die Niederländerin Antoinette Gilding.

Das Erfolgsduo auch über 200 Meter Lagen vorneweg

Am dritten Wettkampftag standen zunächst die 200 Meter Lagen an. Wieder änderte sich in der AK 65 lediglich die Drittplatzierte – die Chinesin Lihua Guo –, denn die ersten beiden Ränge gingen erneut an Mira Guglielmi und Claudia Koch.

Etwas anders gestaltete sich das Starterfeld bei den abschließenden 400 Meter Freistil. Zwar hatte die Italienerin hier nicht gemeldet, dafür aber die Britin Anne Bourne, mehrfache Rekordhalterin über die 800 Meter Freistil und damit eine Klasse für sich in dieser Schwimmart. Entsprechend locker ging die Nördlinger Masters-Schwimmerin an ihren letzten Start und sicherte sich damit ihre vierte Silbermedaille bei den European Masters Games. Den dritten Platz belegte über diese Distanz die Russin Tatiana Shtefan.

Mit dieser starken Medaillenausbeute geht es für Claudia Koch nun erst einmal in eine trainingsärmere Sommerpause, bevor es im Herbst mit den so genannten Langen Strecken wieder weiter geht. (mbö)

