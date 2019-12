vor 5 Min.

Die Ausgangsposition deutlich verbessert

Mit drei Punkten ist die TSV-Erste auf einem guten Weg zum Klassenerhalt

Am letzten Spieltag der Vorrunde traf die erste Mannschaft des TSV Nördlingen in Dillingen auf die SG Schwabmünchen/ Friedberg I und auf den Post SV Augsburg III.

TSV Nördlingen – SG Schwabmünchen/Friedberg 4:4. – Bei Schwabmünchen/Friedberg fiel eine Spielerin kurzfristig aus, was zu einem kampflosen Sieg der TSV-ler im Damendoppel führte. Das erste Herrendoppel Fischer/Schwarz erhöhte mit einem deutlichen Sieg auf 2:0. Nicht ganz so gut lief es beim zweiten Doppel Strauß/Wiedemann, das sich knapp mit 17:21 und 19:21 geschlagen geben musste. Richard Fischer machte es im ersten Herreneinzel spannend, konnte sich dann aber doch mit 20:22, 21:15 und 26:24 durchsetzen. Nicht weniger eng ging es im zweiten Herreneinzel zu, wo Markus Strauß knapp mit 16:21, 21:17 und 20:22 verlor. Deutlicher war dann die Niederlage von Ulrich Rommel im dritten Einzel. Damit stand vor den beiden letzten Spielen ein Zwischenstand von 3:3 im Spielberichtsbogen. Anette Turzer zeigte im Dameneinzel eine überzeugende Leistung und sorgte mit dem 21:13 und 21:8 für die erneute Führung, während das Mixed Schwarz/Estner nicht richtig ins Spiel fand und in zwei Sätzen verlor.

TSV Nördlingen I – Post SV Augsburg III 5:3. – Nachdem der Post SV Augsburg nur mit drei Herren antreten konnte, wurde das zweite Herrendoppel kampflos für den TSV gewertet. Aber auch sportlich ging es für die Rieser gut los. Das erste Herrendoppel Fischer/Schwarz konnte sich mit 21:17 und 21:17 durchsetzen. Dem wollten die Damen Turzer/Estner nicht nachstehen und gewannen ebenso deutlich mit 21:10 und 21:12. Richard Fischer erhöhte nach einem ganz starken Spiel gegen die Nummer 1 der Gäste sogar auf den Zwischenstand von 4:0. Pech hatte Markus Strauß im zweiten Herreneinzel, als eine alte Verletzung wieder aufbrach und er seinem Gegner zum Sieg gratulieren musste. Einen gebrauchten Tag erwischte Ulrich Rommel im dritten Einzel, das er überraschend mit 17:21 und 23:25 verlor. Anette Turzer war es im Dameneinzel vorbehalten, den fünften Punkt und damit den Sieg für die Nördlinger klarzumachen (21:11, 21:11). Das aufgrund der Verletzung von Markus Strauß stark gehandicapte Mixed Strauß/Estner kämpfte sich zwar in den dritten Satz, zum Sieg reichte es aber nicht ganz.

Mit den drei Punkten an diesem Doppelspieltag verbesserten sich die Rieser in der Tabelle auf den vierten Platz und wollen versuchen, in der Rückrunde diese gute Ausgangsposition zu nutzen, um den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga Schwaben frühzeitig zu sichern. (ulr)

Themen folgen