vor 20 Min.

Die Clubmeister stehen fest

TC Riesbürg kürt seine Besten im Herren-Doppel und Mixed

Den besonderen Umständen Rechnung tragend, wurden die diesjährigen Vereinsmeisterschaften über fünf Wochen mit zwei Finaltagen ausgetragen. Wieder ist es dem Verein gelungen, sein intaktes Vereinsleben unter Beweis zu stellen. So konnte Sportwart Steffen Singer die Namen von 53 Teilnehmer in vier Wettbewerben in die Lostrommel werfen. Von solchen Zahlen könnten viele größere Vereine nur träumen und ohne Verletzungspech wäre die Zahl noch höher gewesen.

Nachdem in den Vorrundengruppen „Jeder gegen Jeden“ gespielt wurde, standen am zweiten Finalwochenende die Halbfinals des Doppelwettbewerbs an. Nach drei ausgeglichenen Sätzen konnten sich Bernd Puchinger und Moritz Dietze knapp durchsetzen. Ihnen folgten Joachim Herrling und Thomas Geiß mit einem Zwei-Satz Sieg. Nach zwei umkämpften Sätzen mit vielen Höhepunkten konnten sich Herrling/Geiß als Vereinsmeister feiern lassen.

So eindeutig die Halbfinals im Mixed noch waren, wurde das Finale umso spannender. Christina Spieth und Ralf Lindner sahen nach 6:2/4:1-Führung wie die sicheren Sieger aus. Doch Franziska Schulz und Bernd Puchinger kämpften sich ins Match zurück, glichen aus und wehrten Matchbälle ab. So brachte erst der TieBreak den Sieg zugunsten von Spieth/Lindner nach tollen Ballwechseln.

Allein um die 80 interessierte und begeisterte Zuschauer an den Finaltagen zeigen, dass ein Verein auch aus schwierigen Zeiten etwas Positives herauskitzeln kann. Von dem fälschlicherweise publizierten „mageren Interesse“ kann also keine Rede sein. Und so freuen sich die Riesbürger Tennisfreunde schon auf eine maskenfreie Vereinsmeisterschaft im nächsten Jahr. (pm)

