vor 21 Min.

Die Entscheidung fällt erst im Tiebreak

Damen spielen Remis. Lukas Denteler feiert bei den Junioren U18 der SpVgg Deiningen den einzigen Tagessieg

Von Klaus Jais

Die Tennis-Damen der SpVgg Deiningen haben gegen den TC Westendorf III beim 3:3 ihr zweites Remis im vierten Punktspiel erreicht. Es war allerdings der erste Saisonsieg möglich, schließlich wurden zwei Einzel erst im Match-Tiebreak verloren. Barbara Dotzauer unterlag 6:4, 3:6, 2:10 und Lydia Jais verlor 7:6, 4:6, 10:12. Einzelsiege landeten die jungen Leni Zweschper (6:3, 6:0) und Marie Denteler (6:1, 6:2). Das Doppel Dotzauer/Judith Erdle verlor 1:6, 3:6 und das Doppel Zweschper/Michaela Steidle behielt mit 6:3, 6:1 die Oberhand. Die Junioren U18 in der Kreisklasse 1 verloren gegen den TC Mertingen 1:5. Paul Wiedemann unterlag Janic Kienzle 0:6, 3:6. Samuel Miller verlor gegen Nick Stein 1:6, 1:6 und Florian Matusche musste gegen Tobias Götzfried erst im Match-Tiebreak die Niederlage quittieren (7:5, 1:6, 7:10). Den einzigen Tagessieg feierte Lukas Denteler gegen Simon Schröttle (6:2, 6:1). Auch beide Doppel gingen an den TC Mertingen: Wiedemann/Dominik Pisko verloren gegen Kienzle/Stein 2:6, 0:6 und Matusche/Aaron Spielberger unterlagen gegen Götzfried/Schröttle 1:6, 3:6. Die U18-Juniorinnen übernahmen nach dem 4:2-Sieg über den SV Donaumünster II die Tabellenführung in der Kreisklasse 1. Nur Miruna-Maria Popa verlor ihr Einzel gegen Elli Wagner 5:7, 1:6. Zu Siegen kamen dagegen Leni Zweschper gegen Lisa Stöffelmeir (6:3, 6:3), Marie Denteler gegen Noemi Ebermayer (6:3, 6:4) und Hanna Bub gegen Sarah Baur (6:1, 6:2). Während das Doppel Lara Götz/Julia Haas gegen Ebermayer/Wagner mit 0:6, 0:6 unterlag, gewann das Doppel Zweschper/Denteler gegen Stöffelmeir/Baur (2:6, 6:3, 10:0). Das Derby der U14-Bezirksklasse gegen TC Rot-Weiß Nördlingen endete mit einem 4:2-Sieg der Gäste. Moritz Geipel unterlag Johannes Hahn 0:6, 7:5, 2:10. Ebenfalls im Match-Tiebreak wurde das Einzel zwischen David Thum und Luca Zweschper entschieden (0:6, 7:5, 10:3). Noah Kleebauer verlor gegen Marie Denteler 5:7, 6:7 und Jonas Mohr gewann gegen Hanna Bub 6:2, 6:3. Ihren Sieg perfekt machten die Deininger in den Doppeln: Hahn/Zweschper gewannen gegen Geipel/Kleebauer 6:4, 6:2 und Denteler/Miruna-Maria Popa gegen Benedikt Lüftl/Malte Fischer (6:3, 6:0).

