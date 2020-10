vor 17 Min.

Die Herbstrunde fast ohne Absagen geschafft

Am Sonntag ist für viele Vereine bereits der letzte Spieltag. Dann folgt der Ligapokal

Von Klaus Jais

Noch ein Punktspieltag, dann folgt der „Füller-Wettbewerb“: Der Großteil der kurzen „Herbstrunde“ ist für viele Vereine geschafft, an den ersten drei von vier Punktspieltagen gab es kaum Absagen. In den unteren Fußball-Klassen steht am kommenden Wochenende bereits der letzte komplette Liga-Spieltag auf dem Programm, ehe es in den Ligapokal gehen soll. Das Wochenende 17./18. Oktober ist als Starttermin für diesen „Lückenfüller“-Wettbewerb vorgesehen (Mannschaften der Kreisliga und niedriger). In der Bayern- und Bezirksliga geht es dagegen bis Ende Oktober um „normale“ Punkte, ehe auch dort der Ligapokal startet.

Für die Betreuung der einzelnen Spielklassen sind zuständig: Kreisspielleiter Franz Bohmann für die Kreisligen, Spielleiter Wolfgang Beck für die Kreisklassen, Spielleiter Gerhard Weng für die A-Klassen und Spielleiter Daniel Scheble für die B-Klassen. Die Kreisligen und die Kreisklassen Nord 1 und 2 absolvieren in der Vorrunde fünf Spieltage vom 18. Oktober bis 15. November. Die A-Klassen und B-Klassen bestreiten drei Spieltage vom 18. bis 31. Oktober. Die Spieltage in der Zwischenrunde: Kreisligen drei Spieltage am 22. November, 21. März und 28. März, Kreisklassen Nord 1 und 2, A-Klassen und B-Klassen jeweils fünf Spieltage vom 8. bis 22. November sowie am 21. und 28. März.

Einige wichtige Regularien des Ligapokals: Die Vorrunden- und Zwischenrunden werden in einfacher Runde ausgetragen. Ligapokalspiele sind wie Meisterschaftsspiele auszutragen. Auf der B-Klassen-Ebene wird überall das Flexmodell angewendet, auch in den B-Klassen Nord 1 und Nord 2. Auch im Ligapokal gibt es fünf Auswechselspieler mit Rückwechseln. Steht es bei K.-o.-Spielen nach 90 Minuten unentschieden, folgt ein sofortiges Elfmeterschießen. Der Einsatz von Spielern in verschiedenen Mannschaften ist zu beachten. Eintrittspreise wie bei Meisterschaftsspielen; die Abrechnung erfolgt vor Ort. Bei Platzsperre kann sofort das Heimrecht getauscht werden. Das Heimrecht bei den K.-o.-Spielen wird ausgelost.

Weitere spielklassenspezifische Wettbewerbsbestimmungen im Ligapokal im Kreis Donau sind auf der BFV-Homepage unter „Der Verband, Bezirksgeschäftsstelle Schwaben, Zur Hauptseite, Amtliche Mitteilungen“ zu finden. Ebenfalls können auf der BFV-Homepage unter „Ergebnisse & Wettbewerbe“ die Ergebnisse und Tabellen eingesehen werden.

