Die Männer II und die Jüngsten punkten

Neue Saison ist jetzt auch auf Bezirksebene richtig in Fahrt gekommen

Bezirksliga Männer: Netz16 Baskets Königsbrunn – TSV Nördlingen 2 68:73. – Nach einem verkorksten Saisonstart mit zwei Niederlagen in den ersten Spielen konnten die TSV-Herren 2 einen wichtigen Sieg erringen.

Nachdem die Königsbrunner zunächst einen 10:7-Vorsprung herausspielen konnten, beendeten die Nördlinger das erste Viertel mit einem 13:2-Lauf. Diese Acht-Punkte-Führung konnte bis zum Halbzeitstand von 30:38 gehalten werden. Die zweite Hälfte startete intensiver, da die Königsbrunner auf eine Ganzfeld-Zonenpresse umstellten, die die TSV-Männer meist gut ausspielen konnten. Trotz der guten taktischen Einstellung durch Spielertrainer Benedikt Moll, der für Headcoach Sebbi Moll einsprang, folgte ein eher schwaches drittes Viertel, das mit 22:16 an die Hausherren ging. Im letzten Abschnitt profitierten die Rieser von einigen Unaufmerksamkeiten der Heimmannschaft in der Verteidigung, sowie von deren schwacher Quote an der Freiwurflinie. Insgesamt ist die starke Mannschaftsleistung der Nördlinger hervorzuheben, die in dem spannenden Spiel die Nerven behielten.

TSV Nördlingen II Geyer (19), Hungbauer (7), B. Moll (5/1 Dreier), Müller Münzinger (16/4), Pfefferlein (2), Pollithy (10/2), L. Schwarzenberger (14).

Bezirksoberliga U18 männlich: Heising-Kottern – TSV Nördlingen71:59. – Die Vorzeichen standen schlecht, weil sich kurzfristig drei Stammspieler krank abgemeldet hatten. Die Partie verlief ausgeglichen (16:15 nach dem ersten Viertel, zur Halbzeit 34:29). Probleme hatten die Nördlinger vor allem mit der Zonenverteidigung des Gegners, gegen die man selten ein probates Mittel fand. In der zweiten Halbzeit musste man auf diese Weise immer mehr abreißen lassen. Vier Minuten vor Ende der Partie hatte man einen Rückstand von 16 Punkten, der nicht mehr aufzuholen war.

TSV U18 Grübl (3), Neuwirt (2), B. Schwarzenberger (15), Kluger (21), Eber, Steuger (1), Seidel (6), Wagner (11), Hahn.

Bayernliga Süd U16 männlich: TSV Nördlingen – SB DJK Rosenheim 52:91. – Die Nördlinger gingen engagiert in die Partie und überraschten die Rosenheimer immer wieder mit schönem Angriffsspiel. Eine aufmerksame Verteidigung setzte den Rosenheimern zu. Mit 21:19 lagen die Nördlinger nach dem ersten Viertel in Front. Aber dann packte der Gegner beherzter zu. Fehlwürfe der Nördlinger wurden meistens eine sichere Beute der körperlich größeren Gegenspieler, leichtfertige Ballverluste oder Missverständnisse brachten zudem das TSV-Angriffsspiel ins Stocken, sodass man zur Halbzeit mit 28:46 zurücklag. Einige schöne Aktionen von Kristian Ortelli oder Yves Nill waren zu wenig, um dranzubleiben. Philipp Raffalt behauptete sich gegen die Übermacht unter dem Korb und erzielte elf Punkte. Aber durch den kurzfristigen Ausfall eines weiteren Führungsspielers bei den Nördlingern war schnell klar, dass mit der relativ dünnen Spielerdecke der Nördlinger die Kräfte schwinden würden. Aber die Jungs, die allesamt dem jüngeren Jahrgang angehören, kämpften großartig weiter, gaben keinen Ball verloren und versuchten dagegenzuhalten. Am Ende stand eine 52:91-Niederlage.

TSV U16 Altreuter, Befus 4, Nill 11, Ortelli 17 (1), Raffalt 11, Scherer 9 (2), Wolf

U12-Bezirksoberliga männlich: Leitershofen/Stadtbergen – TSV Nördlingen 50:54. – Fast schon traditionell verschliefen die TSV-Buben den Start, agierten offensiv unkonzentriert und lagen schnell mit 2:7 im Rückstand. Mit den ersten Wechseln kam dann etwas Ruhe ins Spiel. Mehr und mehr fanden die Würfe ihr Ziel und es konnte schließlich eine knappe Führung zum Ende des ersten Viertels herausgearbeitet werden (10:9). Aber auch im zweiten Viertel wollte sich kein echter Spielfluss entwickeln. Die Defensive konnte sich jedoch immer besser auf den Gegner einstellen. So blieb es bis zur Pause bei einer knappen Führung (27:23).

Im dritten Viertel wurde nun auch die Offensive treffsicherer. So gab es endlich ein paar gelungene Spielzüge mit sicheren Abschlüssen. Der Vorsprung wuchs bis zum Ende des dritten Viertels auf acht Punkte (46:38), im letzten Viertel sogar auf zwölf Punkte an. Vier davon retteten die TSV-Buben gegen den furiosen Endspurt der Augsburger ins Ziel.

TSV U12 Brown (1), Eber (4), Geinitz (14), Hirsch (4), Klopfer (14), Liebhäuser (4), Rudolph, Sens, Stoll (5), Wolf (8)

U12-Bezirksoberliga mix: TSV Nördlingen Mädchen – Oberelchingen/Wasserburg 36:114. – In den ersten Minuten wurde die klare Überlegenheit der Gäste in Athletik und individueller Spielanlage deutlich. Dem TSV-Team gelangen immer wieder durch gutes Passspiel schöne Aktionen zum Korb, die aber noch zu selten im Ziel landeten. Die Rebounds fielen oft in die Hände der Jungs, die dadurch zu zweiten Chancen kamen. Trotz des hohen Rückstandes kämpften die Mädels bis zum Schluss und konnten aus dem intensiven Spiel für die weitere Saison viel mitnehmen. (RN)

TSV U12 Ortelli 8 Punkte, Wunderlich 6, Löffler 5, Grethe 4, Koppke 4, Kuprat 4, Schröppel 4, Michel 2, Canil

